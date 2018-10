וינאמפ רוצה לעשות קאמבק. האם העולם יקשיב לה?

וינאמפ (Winamp), נגן המוזיקה הנוסטלגי, רוצה לעשות קאמבק. הוא חוזר בתור אפליקציית מובייל שתושק ב-2019, ולפי החזון תאפשר האזנה לכל סוגי תכני האודיו הזמינים היום - כמו פלייליסטים, פודקאסטים, תחנות רדיו בסטרימינג ושירותי סטרימינג בכלל ועוד.

אלכסנדרֶה סבונדג'יאן, מנכ"ל חברת רדיונומי המחזיקה כיום בווינאמפ, אמר בראיון לאתר טק-קראנץ' כי "תהיה גרסה חדשה לגמרי בשנה הבאה, שתביא את המורשת של ווינאמפ יחד עם חוויית הקשבה שלמה יותר. תוכלו להאזין לקבצי MP3, אבל גם לענן, לפודקאסטים, לפלייליסטים שבניתם", אמר. "אנשים רוצים חווייה מאוחדת. לדעתי ווינאמפ הוא הנגן המושלם כדי להביא את זה לכולם. ואנחנו רוצים שלאנשים יהיה אותו בכל מכשיר".

סבונדג'יאן הוסיף כי "מה שאני רואה היום זה שאנשים חייבים לקפוץ מנגן אחד לאחר: לאגריגייטור אם רוצים להקשיב לתחנת רדיו, או לנגן פודקאסטים אם רוצים להקשיב לפודקאסט". לדבריו, אם בכל המקרים מדובר בתכני אודיו, וניתנים לחיפוש בצורה זו או אחרת, אין סיבה שהם לא יהיו מרוכזים במקום אחד.

הגרסה החדשה תהיה זמינה עבור אנדרואיד (כבר קיימת אפליקציה זמינה של ווינאמפ בגרסתה הישנה לאנדרואיד) ו-iOS, אך לא למחשבים אישיים. לדברי סבונדג'יאן במחשבים "המלחמה נגמרה", מאחר שאייטונס ואפליקציות רשת יעילות שולטות בתחום, אך המובייל עדיין מציע חוויה מקוטעת ולא נוחה. עם זאת, גם אפליקציית ווינאמפ הקיימת למחשב תעבור שיפוץ במקביל להשקת אפליקציית המובייל.

לא רעיון חדש

למרות הצהרותיו של סבונדג'יאן, כרגע לא כל כך ברור איך האפליקציה החדשה תיראה ותפעל. המנכ"ל סירב לפרט באילו שירותים ווינאמפ תתמוך, והאם הגרסה החדשה תבצע אינטגרציה עם שירותי האזנה כמו אפל מיוזיק, פלייליסטים מספוטיפיי, ספריית גוגל מיוזיק, אפליקציות פודקאסטים ופלטפורמות פופולריות אחרות. סבונדג'יאן אמר כי החברה נמצאת כעת במגעים שונים, אבל בעיניו הסכמים ורשיונות אינם מהווים קושי מרכזי. הוא הוסיף כי עד היום צוות ווינאמפ התמקד ביצירת אפליקציה שמציעה חוויה אחידה עבור כל פלטפורמה שמציעה אודיו במובייל, ובהצעת חיפוש משופר עבור כל סוגי המדיה השונים שירוכזו למקום אחד.

לפי טק-קראנץ', לווינאמפ הוותיקה, שהושקה לראשונה ב-1997, עדיין יש קהילה גלובלית חזקה המונה מאה מיליון משתמשים חודשיים, רובם מחוץ לארה"ב. הדבר מהווה יתרון בולט שיכול לתת דחיפה לפלטפורמה החדשה. "משתמשי ווינאמפ באמת נמצאים בכל מקום. זה מספר עצום", אמר סבונדג'יאן, "יש לנו קהילה חזקה וחשובה, ולמרות זאת כולם חושבים שווינאמפ מתה ושאנחנו כבר לא עובדים עליה. זה לא נכון".

להשקה המחודשת קדמו שנים של שמועות, ובעוד שגרסאת ווינאמפ 6 המדוברת תשוחרר ב-2019, כבר ביום חמישי השבוע תשוחרר גרסה 5.8 שתתקן באגים ובעיות שונות שקיימות בתוכנה הקיימת, כמו בעיות התאמה של הנגן לווינדוס 10 - כנראה מתוך רצון של רדיונומי לאותת למשתמשים הנאמנים שהם רציניים לגבי הקאמבק. אף שעדכון הגרסה יושק רשמית רק השבוע, הוא הודלף לרשת כבר בשבוע שעבר.

השאלה הגדולה היא אם לנגן כמו וינאמפ באמת יש מקום בעולם המוזיקה של ימינו, שבו שירותי סטרימינג כמו ספוטיפיי דומיננטיים במיוחד (ואף כוללים בתוכם פודקאסטים ותכנים נוספים), ואם השירותים השונים יסכימו לשתף פעולה עם פלטפורמה שככל הנראה תתחרה בהם.

בנוסף, הרעיון שמציגה וינאמפ מהדורת 2018 לא לגמרי חדש: גם כשיוטיוב שחררה את שירות הסטרימינג יוטיוב מיוזיק (שלא זמין בישראל) אנשיה הסבירו כי הוא נותן מענה לבעיה שבה משתמשים נאלצים לדלג בין יוטיוב לפלטפורמות שונות להאזנה בסטרימינג, בכך שהוא מרכז את תכני האודיו והוידאו במקום אחד. באופן דומה, גם אפליקציית Sonos' Controller app מרכזת האזנה ממספר שירותי סטרימינג מתחרים, אך מאפשרת להשתמש בה אך ורק ברמקולים האלחוטיים של סונוס, ולא במכשיר הנייד כפי שווינאמפ רוצה לעשות.

התאגיד שאימלל אותם

תוכנת ווינאמפ (קיצור של "ווינדוס אמפליפייר") נוצרה ע"י המתכנתים ג'סטין פרנקל ודימיטרי בולדירב, שני סטודנטים מאוניברסיטת יוטה. היא יצאה לראשונה בשנת 1997, ו-15 מיליון אנשים הורידו את ווינאמפ כשנה לאחר שהושקה. נגן המדיה החינמי לקבצי MP3 שהציעה המשיך לזכות לפופולריות בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000. בין היתר בזכות העובדה שהתוכנה העניקה דרך פשוטה להאזין לשירים ולפלייליסטים. פיצ'ר שהיה פופולרי במיוחד בתוכנה הוא הרקעים (Skins), שניתן היה להכין, להתאים אישית ולשתף, ובין היתר נוצרו בהשראת להקות וסדרות טלוויזיה.

החברה שהפעילה ופיתחה את ווינאמפ, ופרנקל הקים, לא הייתה קונבנציונלית. שמה היה Nullsoft (פארודיה על שמה של מיקרוסופט) והסיסמה השיווקית של הנגן (שלא ברור אם תשרוד את ההשקה המחודשת) הייתה "WINAMP. It really whips the llama's ass". לכן, אין זה מפתיע שכאשר החברה הפרועה נקנתה בשנת 1999 בידי AOL הממוסדת, בסכום של 80-100 מיליון דולר, הבעיות החלו לצוץ.

בזמן ש-AOL החזיקה בנגן, הוא התקשה להתחרות בתוכנות כמו אייטונס ובשירותי סטרימינג. פרנקל ו-AOL הסתכסכו, ומתחים שררו בחברה שלא אהבה את השליטה התאגידית. ב-2004 פרנקל עזב את AOL וכתב באתר שלו מספר שורות שנמחקו מאוחר יותר: "עבורי, קוד היא צורה של ביטוי עצמי. החברה שולטת באמצעים האפקטיביים ביותר שיש לי לביטוי עצמי, וזה לא מקובל מבחינתי בתור אינדיבידואל. לכן אני חייב לעזוב".

ב-2012 אמר רוב לורד, המנהל הכללי הראשון של ווינאמפ, לאתר ארס-טכניקה כי "אין שום סיבה שווינאמפ לא תהיה בעמדה שבה אייטונס נמצאת היום, חוץ ממספר שכבות של ניהול כושל של AOL, שהחל מיד לאחר הרכישה". פרנקל אמר באותה תקופה בראיון לאתר BetaNews כי "אני תמיד מקווה שהם (AOL) ישנו את דעתם ויבינו שהם הורגים את ווינאמפ. אני מקווה שהם ימצאו דרך טובה יותר, אבל AOL תמיד טרודה מדי בפוליטיקה פנימית מכדי לעשות דברים".

בסוף 2013 AOL הודיעה כי היא סוגרת את אתר התוכנה וכי לא תתמוך בה יותר, אך בפועל הסגירה לא התרחשה והתוכנה עדיין זמינה. הדבר נבע מכך שכמה שבועות לאחר ההכרזה וינאמפ נמכרה שוב, הפעם לחברת הרדיו אונליין רדיונומי מבלגיה, שמחזיקה בנגן עד היום וכעת מובילה את השינוי.

התוכנה לא עודכנה מאז 2013, פרט לפרויקט קהילתי שעליו הודיעה רדיונומי שאיפשר למשתמשים לשחרר בעצמם תיקונים לבאגים ופיצ'רים חדשים עבור התוכנה.

