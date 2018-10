שר האוצר האמריקני, סטיבן מנוצ'ין, מגביר את הלחץ על סעודיה על רקע המשבר המתעצם סביב רציחתו של העיתונאי הסעודי, ג'מאל חשוקג'י, בקונסוליה הסעודית באיסטנבול.

מנוצ'ין צייץ לפני מספר דקות בטוויטר, כי לאחר שקיים פגישה עם טראמפ ומזכיר מדינה פומפאו, הוא לא ישתתף בכנס ההשקעות הבינלאומי שצפוי להיערך בסעודיה בשבוע הבא.

Just met with @realDonaldTrump and @SecPompeo and we have decided, I will not be participating in the Future Investment Initiative summit in Saudi Arabia.