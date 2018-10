עסקאות נשק ומלונות: מה עומד מאחורי תגובתו המתונה של טראמפ למות העיתונאי הסעודי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס להודעה של סעודיה כי היא מודה במותו של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י ועצרה 18 חושדים ברצח במתינות ואמר כי מדובר ב"צעד ראשון טוב". הוא ציין גם כי מותו של העיתונאי "לא מקובל".

עם זאת, רבים בארה"ב מטילים ספק בגרסה אותה סיפקו הרשויות בסעודיה. כך, למשל, הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהאם אמר כי "אני סקפטי, בלשון המעטה, לגבי הנרטיב החדש של הסעודים". סנטור רפובליקני אחר, מרקו רוביו, קרא לפתיחת חקירה ולהטלת סנקציות על האחראים. פוליטיקאי רפובליקני נוסף, פיטר קינג, צייץ בטוויטר כי "'ההסבר' הסעודי משאיר הרבה שאלות ללא מענה. הוא מעלה עוד שאלות. הוא לא הגיוני. לא ניתן להאמין לו".

Saudi "explanation" leaves most questions unanswered. Raises more questions. Makes no sense. Can't be believed.