גרמניה (בניגוד לטראמפ) לא מתכוונת להבליג על רצח העיתונאי באינסטבול

קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הודיעה אתמול (א') על הקפאת עסקאות נשק בשווי מאות מיליוני אירו עם סעודיה, בעקבות פרשת רצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י בקונסוליה הסעודית באיסטנבול. ההודעה מהווה שינוי כיוון של ממשלת גרמניה, שדווקא תמכה במכירת נשק לסעודיה למרות מעורבותה במלחמת האזרחים בתימן ואישרה יצוא נוסף בשווי כחצי מיליארד אירו רק לפני כחודש.

בדברים שנשאה מרקל אתמול אמרה הקנצלרית כי יצוא נשק לסעודיה "אינו יכול להימשך במצב העניינים הנוכחי". מוקדם יותר דרשה הקנצלרית הבהרות מהסעודים על הפרשה, ביחד עם עמיתיה מהאיחוד האירופי, ואתמול הוסיפה כי הן "דרושות באופן מיידי".

בשנת 2017 מכרה גרמניה לסעודיה מערכות נשק בשווי 254 מיליון אירו, ובחודש שעבר אישרה הממשלה הגרמנית יצוא נשק עתידי נוסף בשווי 412 מיליון אירו לממלכה הסעודית. עסקאות אלה כוללות טנקים, מכ"ם למערכות ארטילריה, טילי אוויר-אוויר, נשק קל ומערכות נשק נוספות. בכך הפכה סעודיה לרוכשת השנייה בגודלה של נשק גרמני, אחרי אלג'יריה, שצפויה לרכוש נשק גרמני בשווי 750 מיליון אירו בשנה הקרובה. גם מצרים, שרכשה נשק בשווי 700 מיליון אירו בשנה שעברה, נמצאת בצמרת לקוחות היצוא הביטחוני הגרמני.

בעקבות דרישת המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, השותפה לממשלת גרמניה, נקבע בהסכם הקואליציוני שנחתם במארס האחרון כי למעשה תופסק מכירת נשק למדינות המעורבות בעימותים צבאיים, אולם הקבינט הגרמני אישר חריגה מכך בתנאי שסעודיה תתחייב בכתב שלא להשתמש בנשק גרמני במסגרת המערכה שלה בתימן. בנוסף, הסבירה מפלגתה של מרקל כי מדובר בהתחייבויות קודמות. ההחלטה זכתה לביקורת מצד האופוזיציה במדינה, במיוחד מצד "הירוקים" המתנגדים למכירת נשק גרמני לאזורי עימות.

ההודעה המפתיעה אתמול מהווה את שיאה של מערכת יחסים מתוחה בין ריאד לברלין, שבחודשים האחרונים, בעידודו של יורש העצר המיועד מוחמד בן-סלמאן, דווקא הפגינה סימני התחממות.

מרקל ביקרה בשנה שעברה בסעודיה, שם נפגשה בין השאר עם המלך סלמאן, במסגרת מאמציה לחזק את היחסים בין המדינות ולהגביר את היצוא הגרמני לממלכה, שפחת בשנים האחרונות. ביחד עם מרקל הגיעה משלחת אנשי עסקים, שכללה את מנהלי חברות סימנס ו-SAP. המשלחת העסקית חתמה על מזכרי הבנות המבטיחים שיתוף פעולה בשווי מיליארדים בשנים הקרובות עם הממשלה הסעודית.

אולם בנובמבר האחרון החליטה ריאד להחזיר להתייעצויות את השגריר שלה בגרמניה, בעקבות דבריו של שר החוץ הגרמני הקודם זיגמר גבריאל, שביקר את מעורבות סעודיה בלבנון וכינה אותה "הרפתקנית". גבריאל, שגם טירפד בעבר עסקת נשק להשבחת טנקים מול סעודיה, הוזז במארס האחרון ממשרד החוץ, לאחר הקמת הממשלה החדשה, והשגריר הסעודי שב לברלין.

בנוסף, ביוני האחרון דווח בתקשורת הגרמנית כי סעודיה מחרימה חברות גרמניות בעקבות תמיכת ברלין בהסכם הגרעין עם איראן. אבל היחסים חזרו למסלולם, בין השאר בעקבות שיחה בין מרקל לבן-סלמאן ואישור יצוא הנשק בספטמבר.

ההחלטה של מרקל אתמול להקפיא את יצוא הנשק זכתה לשבחים מהאופוזיציה, אך לביקורת מצד לובי יצרני הנשק הגרמנים. "אם נשתמש בכלכלה כנשק פוליטי, אנחנו לא טובים יותר מהטראמפים, הפוטינים והארדואנים של העולם", מסר איגוד היצרנים לתקשורת הגרמנית הבוקר.

במקביל, לאחר הצהרתה של הקנצלרית גובר בגרמניה הלחץ על מנכ"ל סימנס ג'ו קייזר לבטל את השתתפותו בכינוס הבינלאומי בריאד שייפתח מחר (ג'), לאחר שנציגים רבים של חברות מערביות ונציגי ממשלות ביטלו השתתפותם בו בעקבות רצח חשוקג'י.

בשבוע שעבר הודיע קייזר כי ישתתף בכינוס, ואמר בגילוי לב נדיר: "אם הייתי נמנע מלבקר בכל מדינה שבה נעלמים אנשים - הייתי צריך להישאר בבית". אתמול כבר הבהירה "סימנס" כי קייזר "שוקל מחדש" את החלטתו והיום בצהריים הודיע המנכ"ל כי הוא מבטל את נסיעתו לסעודיה. "אנחנו נשארים שותפים נאמנים של הממשלה הסעודית", כתב בטוויטר, "אבל זה הזמן לברר את האמת".

SIEMENS is a reliable and committed partner of The Kingdom and its VISION 2030. But for now, truth needs to be found out and justice applied. Why I am not going to attend #FII2018, read my thoughts here https://t.co/SLnSMu6dvq