בקרוב תוכלו למחוק הודעות מהמסנג'ר עד 10 דקות מרגע השליחה

פייסבוק מסנג'ר תשיק בקרוב את פיצ'ר Unsend, שיאפשר למשתמשים למחוק לחלוטין מהצ'ט הודעות ששלחו - עד עשר דקות מרגע שליחתן. משתמש הטוויטר MattNavarra זיהה כי בתיאור של גרסה 191.0 של אפליקציית מסנג'ר ל-iOS נכתב כי הפיצ'ר יגיע לאפליקציה בקרוב. "תוכלו להסיר הודעה מהצ'ט לאחר שהיא נשלחה. אם שלחתם בטעות את התמונה הלא נכונה, מידע מוטעה או ששלחתם הודעה לצ'ט הלא נכון, תוכלו בקלות לתקן את זה ע"י הסרת ההודעה בעשר הדקות שלאחר שליחתה" נכתב שם.

עד היום, גם אם משתמש מחק הודעה ששלח מהצ'ט במסנג'ר, המשתמש אליו נשלחה ההודעה עדיין היה יכול לראות אותה. מוקדם יותר השנה פייסבוק הודתה שהיא מתנסה במחיקה מוחלטת של הודעות ישנות ששלח מנכ"ל החברה מארק צוקרברג במסנג'ר, ובאפריל החברה אמרה כי היא מתכננת להשיק את הפיצ'ר עבור כלל המשתמשים. באפליקצית וואטסאפ, שגם היא בבעלות פייסבוק, מתאפשר פרק זמן ארוך בהרבה לתיקון טעויות מביכות, וניתן למחוק הודעה מהצ'ט עד שעה לאחר שנשלחה. גם אינסטגרם, טלגרם, ופלטפורמות צ'ט ומייל נוספות מציעות אפשרויות שונות למחיקת הודעות שנשלחו.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc

- Matt Navarra (@MattNavarra) November 7, 2018

