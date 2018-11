טראמפ מגלה תקווה כי אופ"ק לא תקצץ תפוקה, הנפט מגיב בירידה חדה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חוזר לסיבוב נוסף מול קרטל אופ"ק: טראמפ הביע אמש בטוויטר את חששותיו מהכוונה של סעודיה וארגון אופ"ק לקצץ את קצב הפקת הנפט כבר במשלוח הקרוב בחודש דצמבר, ובכך שלח את הנפט לירידה חדה בהמשך לנפילה באוקטובר האחרון.

נזכיר כי שר הנפט הסעודי הודיע אתמול על כוונתה של סעודיה להקטין כבר בחודש דצמבר את אספקת הנפט בחצי מיליון חביות ביום, החלטה שהתבצעה, בין היתר, על רקע ההקלות בסנקציות שנתן ממשל טראמפ ל-8 מדינות ביבוא נפט מאיראן.

בתגובה, טראמפ צייץ בטוויטר כי הוא מקווה שסעודיה ואופ"ק לא יקצצו את ההפקה וכי מחירי הנפט צריכים להיות נמוכים הרבה יותר בהתחשב בהיצע, אך נזכיר כי מלאי הנפט בארה"ב נמצא בשיא היסטורי.

"בתקווה, סעודיה ואופ"ק לא יצמצמו את ייצור הנפט. מחירי הנפט אמורים להיות נמוכים בהרבה בהתבסס על ההיצע", צייץ טראמפ.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!