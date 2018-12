עליות חדות בבורסות אסיה בעקבות הפסקת האש במלחמת הסחר

סקירת המסחר בשוקי ההון בעולם: דיווחים שוטפים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח, סחורות, מגמות, מדדים והמלצות אנליסטים.

07:50

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי סין תפחית או תסיר לחלוטין את המכסים על רכבים המיוצרים בארה"ב.

טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו "סין הסכימה להפחית ולהסיר מכסים על מכוניות המיוצרות בארה"ב ומיובאות לסין". כיום המכס קבוע לרמה של 40%.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.