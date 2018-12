טילרסון: טראמפ חסר משמעת עצמית; טראמפ: טילרסון טיפש כבלטה

רקס טילרסון, שר-החוץ האמריקאי לשעבר, שדונלד טראמפ פיטרו במחי ציוץ לפני כתשעה חודשים, תקף אתמול (ו') בחריפות את מי שהיה הבוס שלו, וספג בתוך זמן קצר מנת גידופים הישר מהבית הלבן. זו היתה תגרה מילולית נוספת מהסוג שהנשיא הנוכחי מגדיר כהגנה עצמית מפני פגיעה בכבודו. הוא אוהב לירות קליעי זעם וארס בתגובה על חיצי ביקורת ששוגרו לעברו. חשוב לו שהמילה האחרונה תהיה שלו.

וכך, לפי מיטב מסורתו, הגדיר טראמפ את טילרסון כ"טיפש כמו בלטה" וכ"עצלן מהגיהינום", לאחר שטילרסון, מנכ"ל אקסון מוביל, לשעבר, תיארו כ"חסר משמעת עצמית" בראיון פומבי ביוסטון שנועד לגייס כספים למטרות צדקה.

"מבחינתי, אחרי שעבדתי בתאגיד ממושטר, מבוסס הליכים, כאקסון מוביל, היה מאתגר לעבוד בשביל אדם נטול משמעת עצמית, אחד שלא אוהב לקרוא, אחד שלא קורא ניירות עמדה שנותנים לו יועציו, אחד שלא אוהב לרדת לפרטים, שמעדיף פשוט לומר, 'בזה אני מאמין'", סיפר טילרסון.

לדבריו, טראמפ נהג לדרוש נקיטת פעולות מסוימות, אע"פ שלא היתה לו סמכות להורות על ביצוען: "לעיתים קרובות הנשיא היה אומר, 'אני רוצה לעשות כך וכך והנה הדרך לעשות זאת'. ואני הייתי משיב לו: 'אדוני הנשיא, אני מבין מה שאתה רוצה לעשות, אבל אינך יכול לעשות זאת. זה בניגוד לחוק'".

לא פעם, הביע הנשיא תסכול, אמר טילרסון: "הייתי אומר לו, 'הנה מה שאנו יכולים לעשות. אפשר ללכת לקונגרס ולנסות לשנות את החוק. אם זה מה שאתה רוצה לעשות, אין בעיה. הודעתי לו שאני מוכן לצאת למאבק על הנושא המדובר, אם הוא מעוניין".

טילרסון הוסיף, כי אמצעי התקשורת החביב על טראמפ - טוויטר - הוא התפתחות מדאיגה מבחינת הדמוקרטיה: "למען האמת, מדאיגה אותי העובדה, שהעם האמריקאי מוכן לדעת כל כך מעט על הנושאים שעומדים על הפרק. מספיקים להם 128 סימני דפוס".

התגובה המצויצת של טראמפ לא אחרה לבוא: "מייק פומפיאו (שר-החוץ הנוכחי) עושה עבודה מצוינת ואני מאוד גאה בו. למי שקדם לו, רקס טילרסון, לא היו היכולות השכליות הנחוצות. הוא טיפש כמו בלטה וניסיתי להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. הוא היה עצלן מהגיהינום. עכשיו יש רמה לגמרי אחרת במשרד-החוץ. הלך הרוח שם גדול".

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!