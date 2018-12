עדכון המערכת האחרון של האייפון עלול לגרום לתקלות חמורות

אפל הוציאה בשבוע שעבר עדכון תוכנה למערכת ההפעלה שלה, iOS 12.1.2, אך משתמשים שונים שהתקינו את העדכון ושדרגו את התוכנה במכשירי האייפון שלהם דיווחו כי הוא הביא לבאג חמור, שגורם לבעיות בגישת המכשיר לנתונים, וכך מונע מהמשתמשים לבצע פעולות בסיסיות כמו להוציא שיחות או להתחבר לאינטרנט.

אפל הודתה בעבר כי הבאג המדובר היה קיים בגרסת התוכנה הקודמת, iOS 12.1.1, אך הופיע אצל משתמשים בטורקיה בלבד. כעת, נראה שעדכון התוכנה גורם לו להתפשט למשתמשים ברחבי העולם. משתמשים מצפון ודרום אמריקה, אירופה והודו התלוננו ברשתות החברתיות על קשיים שונים בשימוש בטלפון שכוללים הפעלת אפליקציות, שליחת הודעות טקסט ועוד. "עוד מישהו איבד את היכולת להשתמש בטלפון שלו בתור טלפון ברגע שעדכן? אני לא יכולה אפילו להתקשר לשירות התמיכה של אפל" צייץ בטוויטר המשתמש בריאן מריקל מטקסס למשל.

Anyone else lose the ability to use your phone as an actual phone when you upgraded to #iOS 12.1.2 on your #iPhone? What the heck @Apple? I can’t even call @AppleSupport and can’t make a reservation at a #AppleStore until next week!😩