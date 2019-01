אחרי אפל וסמסונג: LG צופה צניחה של 80% ברווחיות ב-Q4

אחרי אזהרת הרווח של אפל בשבוע שעבר, ושל סמסונג הבוקר: ענקית האלקטרוניקה הדרום קוריאנית LG הזהירה היום מפני צניחה של 80% ברווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה, הרבה מעבר לתחזיות של השוק.

יצרנית הטלוויזיות השנייה בגודלה בעולם אחרי סמסונג צופה רווח של 67.03 מיליון דולר לחודשים אוקטובר-דצמבר של 2018. החברה צופה כי ההכנסות יירדו ב-7%. רק הבוקר סמסונג הזהירה גם היא מפני האטה ברבעון הרביעי של 2018 וזאת בשל ירידה בדרישה לשבבי הזיכרון של החברה והעלייה בתחרות בתחום המכשירים הניידים.

בתוך כך, האזהרות הללו מגיעות בזמן שיחות הסחר בין סין לארה"ב שמתנהלות כעת, ובדיוק כאשר מלחמת הסחר החלה לחלחל ליצרניות הסמארטפונים. בהקשר זה, הנשיא טראמפ צייץ כי השיחות מתקדמות היטב.

Talks with China are going very well!