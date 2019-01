שדרוג מערכות ברכבי טסלה: יעקבו אחריכם כמו חיית מחמד ויחנו את עצמם

הרכיב של חברת הרכב טסלה שיגרום לרכב שלכם לנסוע לצידכם כפי שמטיילים עם כלב ולחנות באופן אוטומטי נמצא בתהליך אישור רגולטורי ו"ככל הנראה" יהיה זמין עבור חלק מלקוחות החברה בקרוב, כך על פי ציוץ של יו"ר החברה והמיליארדר אלון מאסק.

"הרכיב נמצא בוולידציה סופית ואישור רגולטורי", כך כתב מאסק על Summon+, השדרוג למערכת החנייה האוטומטית של טסלה. "כנראה שנשחרר תוכנה לגישה מוקדמת לחלק מרוכשי הרכבים עם המערכת. זה הזוי!", צייץ היו"ר.

Going through final validation & regulatory approval. Probably releases to early access program owners in a few weeks. It’s trippy!