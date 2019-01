דיווח: ג'וני סרוג'י, הבכיר הישראלי באפל, אינו מועמד למנכ"ל אינטל

האנליסט אשרף עיסא צייץ בטוויטר כי בניגוד לדיווחים, ג'וני סרוג'י, הישראלי הבכיר באפל אינו מועמד לתפקיד מנכ"ל באינטל, וכי סרוג'י אף אמר לצוות שלו באפל כי הוא מתכנן להישאר בחברה. עיסא הוא כותב עבור אתר החדשות והפרשנויות הכלכליות The Motley Fool, ומסקר את חברת אינטל עבור האתר. החודש דווח באתר Axios כי סרוג'י, סגן נשיא בכיר לחומרה באפל, נשקל כמועמד למשרת המנכ"ל.

I’ve heard that Johny Srouji is NOT a candidate for $INTC CEO. He apparently told his staff that he’s not going anywhere. $AAPL