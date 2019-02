ביומיקס גייסה 32 מיליון דולר נוספים מהמשקיעים הקיימים וחברות פארמה וקרנות מקוריאה

חברת ביומיקס (BiomX), המשלבת בין שתי טכנולוגיות חדשניות בתחום הרפואי - הבנת תמהיל החיידקים בגוף (מיקרוביום) יחד עם היכולת לתקוף חיידק ספציפי על ידי וירוסים תוקפי חיידקים (פאג'ים), הודיעה על סבב גיוס שני בהיקף של 32 מיליון דולר. בכך עולה ההיקף הכולל שגייסה החברה לכ-56 מיליון דולר. זהו היקף גיוס נאה לחברה שהוקמה בחממת הביוטק FutuRX בסך הכל ב-2015. אחרי פחות משנתיים בחממה גייסה החברה 24 מיליון דולר וכעת לאחר פחות משנתיים נוספות, היא מגסיית את הסכום הגבוה יותר.

את הסבב הובילו המשקיעים הקיימים הכוללים את הקרנות אורבימד, ג'ונסון אנד ג'ונסון, JJDC ,Takeda Ventures, זכייני חממת פיוצ'רקס, הקרנות 8VC, Mirae Asset, Seventure Partners’ Health for Life Capital, וקרן החדשנות SBI יפן-ישראל. RM Global Partners (RMGP) BioPharma Investment Fund (קרן המתמחה בהשקעה בחברות שבוגרות מחממות פיוצ'רקס), ובהשתתפות Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp הקוריאנית, Handok, Inc., גם היא חברת פארמה קוריאנית KB Investment Co., Ltd., קרן השקעות קוריאנית ו-Telmina.

ההון שגוייס ישמש את החברה לקדם את שתי התרופות המובילות שלה, לטיפול באקנה ובמחלות מעי דלקתיות (IBD) לשלבי פיתוח של ניסויים קליניים בבני אדם.

יונתן סולומון, מנכ"ל ביומיקס, אמר היום כי: "הגיוס יאפשר לנו להפוך לחברה בשלבי פיתוח קליני, באמצעות שתי התרופות המובילות שלנו לטיפול באקנה וב - IBD. התרופה לטיפול באקנה צפויה להתחיל ניסויים קליניים בבני אדם עד סוף השנה, בעוד שהתרופה ל - IBD צפויה להיכנס לקליניקה בשנה הבאה. בנוסף, נמשיך לקדם את התוכניות שלנו לטיפול בכבד וסרטן המעי הגס על ידי זיהוי של חיידקים מזיקים במחלות אלו, ופיתוח תרופות מבוססות פאגי'ם כנגדם".

דר' רוב וודמן, שותף בכיר ב-Takeda Ventures, Inc אמר: "תרופות מבוססות פאגי'ם והמיקרוביום זוכים לעניין רב מצד העולם המדעי והרפואה, כמו גם מתעשיית התרופות וממשקיעים. ביומיקס נמצאת בחזית שני התחומים הללו".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובס טק? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם