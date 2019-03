סאגת כרטיסי האירוויזיון זולגת לתקשורת העולמית: בתקשורת הגרמנית, שבה זוכה האירוויזיון לסיקור אינטנסיבי, עלתה בימים האחרונים פרשת הקפאת מכירת הכרטיסים בישראל לכותרות.

"המשטרה חוקרת: ימים ספורים לאחר שהחלה, הוקפאה מכירת הכרטיסים", דיווח העיתון "פרנקפורטר רונדשאו" לקוראיו. העיתון הוסיף כי מחירי הכרטיסים נעים בין 280-490 אירו, אך המכירה הופסקה בשל דרישות תאגיד השידור הישראלי "כאן". גם העיתון הגרמני "זידויטשה צייטונג" דיווח אתמול (ג') על "חשד לאי-סדרים" במכירת הכרטיסים, ועדכן כי "בשלב זה - אין מכירת כרטיסים לתחרות האירוויזיון".

גם באוסטריה לא פסחו על הסיפור: רשות השידור האוסטרית (ORF) דיווחה באתר שלה כי "הופסקה מכירת הכרטיסים לאירוויזיון בעקבות חשד לאי-סדרים. החשש הוא שמאות כרטיסים נמכרו לבכירים בעולם התקשורת והמוזיקה".

גם בעמוד המעריצים של האירוויזיון בטוויטר התייחסו גולשים להפסקת המכירה:

Eurovision 2019: Scandal hits ticket sale; Read all about it here https://t.co/halISbUQ3R pic.twitter.com/HGDpytTgou