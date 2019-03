ביהמ"ש בארה"ב: אפל הפרה פטנטים של קוואלקום ותשלם 31 מיליון דולר

ענקית השבבית העולמית קוואלקום ניצחה היום בבית המשפט הפדרלי בסן דייגו בתביעתה נגד אפל, לפיה אפל הפרה שלושה מהפטנטים של קוואלקום. כך אמרה דוברת קואלקום לרויטרס.

חבר המושבעים בבית המשפט הפדרלי בסן דייגו קבע כי אפל חייבת לשלם לקוואלקום פיצויים בגובה 31 מיליון דולר - הסכום שקוואלקום דרשה, על הפרת שלושת הפטנטים, הנוגעים לשיפור חיי סוללה במכשירים. מניית קוואלקום עלתה בעקבות הפסיקה ב-1.6%. מדובר בפעם הראשונה בה קוואלקום זכתה בקרב משפטי נגד אפל בארה"ב במסגרת הסכסוך בין השתיים.

הסכסוך הרחב בין אפל לקוואלקום נוגע לסכום שקוואלקום גובה על שימוש בפטנטים שלה, ובמסגרתו מתנהלות עשרות תביעות בין השתיים. אפל טוענת כי קוואלקום מנצלת לרעה את עמדתה בתור הספקית הגדולה ביותר של שבבים לסמארטפונים, ואילו קוואלקום טוענת כי אפל משתמשת בקניין הרוחני שלה מבלי לשלם עבורו.

כזכור, באוקטובר האחרון קוואלקום טענה כי אפל מתעכבת בתשלום תמלוגים לחברה, על סך שבעה מיליארד דולר. מדובר בהאשמה האחרונה בשרשרת האשמות בקרב משפטי שמתנהל בין שתי החברות, הנוגע לפטנטים של קוואלקום ולחיוב תמורת השימוש בהם.

בחודש דצמבר תבעה קבוצת ספקיות של אפל, שמרכיבות עבור ענקית הטכנולוגיה את מכשירי האייפון, את קוואלקום בדרישה ל פיצויים של 9 מיליארד דולר לפחות. קבוצת הספקיות כוללת את חברת-האם של פוקסקון, Hon Hai Precision Industry Co Ltd, ואת החברות Pegatron Corp ,Wistron Corp ו-Compal Electronics Inc.

