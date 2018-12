קבוצת ספקיות של אפל תובעת את קוולקום בדרישה לפיצויים של 9 מיליארד דולר לפחות

קבוצת ספקיות של אפל, שמרכיבות עבור ענקית הטכנולוגיה את מכשירי האייפון, תובעת את קוולקום בדרישה לפיצויים של 9 מיליארד דולר לפחות. קבוצת הספקיות כוללת את חברת האם של פוקסקון, Hon Hai Precision Industry Co Ltd ואת החברות Pegatron Corp ,Wistron Corp ו-Compal Electronics Inc.

אפל וקוולקום נמצאות בקרב ענק גלובלי, והקונפליקט בין ספקיות אפל לקוולקום הוא רק אספקט אחד שלו. הספקיות הפכו לחלק מהסכסוך בשנה שעברה, כאשר קוולקום תבעה את קבוצת הספקיות בטענה שזו הפסיקה לשלם לה תמלוגים הנוגעים למוצרי אפל, ואפל הגנה על פרקטיקות הקבוצה. מאז היצרניות טענו בעצמן כי מגיעים להן פיצויים מקוולקום מאחר שלדבריהן הפרקטיקה של החברה - לגבות תשלום על השימוש בשבביה במכשירים, ולאחר מכן לדרוש גם תמלוגים בדמות חלק מההכנסות על המכשירים, היא פרקטיקה עסקית שפוגעת בתחרות. כעת, החברות טוענות שבקשות התמלוגים של קוולקום היו לא חוקיות ולכן דורשים 9 מיליארד דולר, סכום שיכול אפילו לשלש את עצמו אם טענותיהן על הפרת הגבלים עסקיים מצד קוולקום יתקבלו.

עורך הדין טד בוטרוס, שמייצג את קבוצת הספקיות אמר לרויטרס כי הצהרות מפי בכירים בקוולקום לפיהן מתנהלים מגעים משמעותיים בין קוולקום לקבוצה לקראת פשרה הן שקריות, והקבוצה "מתכוננת לקראת משפט" שייערך באפריל. "בקוולקום הציגו בשיחות את אותן הדרישות הלא הגיוניות שהביאו אותם למקום בו הם נמצאים עכשיו, דבר שכופה תנאים מקדימים רציניים אפילו כדי לדון בהסכם חדש" אמר בוטרוס.

הסכסוך הרחב בין אפל לקוולקום נוגע לסכום שקוולקום גובה על שימוש בפטנטים שלה, ובמסגרתו מתנהלות עשרות תביעות בין השתיים. אפל טוענת כי קוולקום מנצלת לרעה את עמדתה בתור הספקית הגדולה ביותר של שבבים לסמארטפונים, ואילו קוולקום טוענת שאפל משתמשת בקניין הרוחני שלה מבלי לשלם עבורו.

ביולי, מנכ"ל קוולקום סטיב מולנקוף אמר בשיחת משקיעים אחרי פרסום התוצאות הרבעוניות של החברה כי גם קוולקום ואפל עצמן נמצאות בשיחות כדי לפתור את המחלוקות ביניהן מחוץ לכותלי בית המשפט. אך בשימוע שנערך בסוף נובמבר, אחד מעורכי הדין של אפל התנגד לטענה הזו ואמר כי לא היו שיחות בין שתי חברות הענק במשך מספר חודשים, מה שיחייב הכרעה משפטית בסכסוך.

נאסרה חלקית מכירת אייפונים בסין

בשבוע שעבר, קוולקום הביאה לכך שבסין ייאסרו מכירות של שישה דגמי אייפון ישנים, מאייפון 6S ועד אייפון X, לאחר שבית משפט בסין קיבל את טענתה כי מתקיימת הפרה של שני פטנטים של קוולקום במכשירים. אפל אמרה בעקבות הפסיקה כי כל הדגמים שלה עדיין מוצעים למכירה בסין, וכי ביקשה מבית המשפט לשקול מחדש את החלטתו, מהלך שמהווה צעד ראשון בתהליך ערעור ארוך שעשוי להגיע עד בית המשפט העליון של סין. למרות זאת, אפל אמרה שתשיק עדכון תוכנה לכל משתמשי האייפון שלה בסין, כדי להתאים את הפונקציות במכשירים שנמצאו ככאלה שמפירות פטנטים של קוולקום, כך שיעמדו בפסיקת בית המשפט. שינויי התוכנה נוגעים לפיצ'רים של המצלמה ושל ניהול אפליקציות באמצעות מסך מגע.

בסוף השבוע פורסם כי בעקבות הפסיקה בסין, קוולקום מבקשת כעת להחרים בסין מכירות גם של דגמי שלושת האייפונים החדשים שאפל הוציאה - אייפון XS, XR ו-XS מקס. "אנחנו מתכוונים להשתמש באותם פטנטים כדי להגיש תביעה נגד שלושת דגמי האייפון החדשים" אמר עורך הדין ג'יאנג הונג'י שמייצג את קוולקום לפייננשל טיימס.

בחודש שעבר נחשף בניו יורק טיימס כי בשל הסכסוך בין אפל לקוולקום, האחרונה ניהלה קמפיין השמצה נגד אפל בעזרת חברת יחסי הציבור דפיינרס, ששמה נקשר בשערורייה כשנחשף כי קישרה בין מבקרי פייסבוק לג'ורג' סורוס. לפי הדיווח, במסגרת הקמפיין, דפיינרס עודדה שיח תקשורתי סביב הרעיון שמנכ"ל אפל, טים קוק, הוא מועמד אפשרי לבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2020, ככל הנראה מתוך ניסיון לפגוע ביחסים החמים שקוק פיתח עם ממשל טראמפ.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובס טק? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם