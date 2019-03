טראמפ: "אחרי 52 שנים הגיע הזמן להכיר בריבונות של ישראל ברמת הגולן"

פחות משנה אחרי העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, וביטול חלקה של ארה"ב בהסכם הגרעין עם איראן, מבשר הנשיא טראמפ על מחווה היסטורית נוספת ומשמעותית עבור ישראל.

טראמפ כתב הערב: "אחרי 52 שנים, הגיע הזמן שארה"ב תכיר באופן מלא בריבונות הישראלית על רמת הגולן, איזור שהוא בעל חשיבות אסטרטגית ובטחונית למדינת ישראל ועבור יציבות האיזור".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!