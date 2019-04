טראמפ מצא את הגורם שאחרי לאובדן של 5,000 נק' במדדים

בהמשך לחילוקי הדעות עם הפד, הנשיא טראמפ צייץ לפני כשעה אמירה מתריסה כנגדו, בטענה כי מהלכי השנים האחרונות של הבנק המרכזי היו שגויים.

נזכיר כי במארס האחרון הפד נכנע לבליץ הציוצים של הנשיא טראמפ וללחץ הקל ששידרו השווקים, ונטש מדיניות רשמית ומוצהרת בת עשור, שבמסגרתה היה אמור לחתור לנרמול רמות הריבית ולצמצם את החזקת איגרות החוב שבמאזנו. כעת נראה כי לטראמפ זה לא מספיק, וממשיך בטון האגרסיבי נגד הפד.

"אם הפד היה עושה את עבודתו כראוי, מה שהוא לא עשה, שוק המניות יכול היה להיות גבוה יותר בעוד 5,000 עד 10,000 נקודות, והתוצר של המשק האמריקאי היה הרבה מעבר ל-4% במקום 3%... וכמעט ללא אינפלציה. ההידוק המוניטרי היה רוצח! היה צריך לעשות את ההיפך הגמור", צייץ טראמפ.

If the Fed had done its job properly, which it has not, the Stock Market would have been up 5000 to 10,000 additional points, and GDP would have been well over 4% instead of 3%...with almost no inflation. Quantitative tightening was a killer, should have done the exact opposite!