הקריאה האגרסיבית של טראמפ ערב לפני הריבית של הפד

ההתערבות של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ במדיניות הבנק המרכזי איננה דבר חדש, אך נדמה כי אתמול נרשמה עליית מדרגה ערב לפני הודעת הריבית של הפד. טראמפ, כהרגלו, העביר את המסר בטוויטר כשצייץ כי יש להוריד את הריבית ב-1% ולספק תמריצים לשוק.

"נעוף למעלה כמו טיל אם נוריד קצת את הריבית, נגיד בנקודה אחת, ונוסיף הרחבה כמותית. מצבנו לא רע עם צמיחה של 3.2%, אבל עם האינפלציה הנמוכה הנפלאה שלנו, אפשר לשבור שיאים ובה בעת לגרום לחוב הלאומי שלנו להיראות קטן!", כתב טראמפ בהמשך לנתוני הצמיחה המפתיעים שדווחו ביום שישי האחרון.

....up like a rocket if we did some lowering of rates, like one point, and some quantitative easing. Yes, we are doing very well at 3.2% GDP, but with our wonderfully low inflation, we could be setting major records &, at the same time, make our National Debt start to look small!