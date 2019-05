מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט עוזב את דירקטוריון אלפבית

אלפבית, חברת האם של גוגל, הודיעה כי מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט ומנכ"לית חטיבת מחשוב הענן של החברה לשעבר דיאן גרין יעזבו את דירקטוריון אלפבית. בנוסף, החברה הודיעה כי רובין וושינגטון, סמנכ"ל הכספים בחברת הביוטק Gilead Sciences יצטרף לדירקטוריון.

בתקופה האחרונה, שערוריות הנוגעות לאופן שבו גוגל התמודדה עם תלונות לגבי הטרדה מינית ונושאים נוספים גרמו לעובדי ומשקיעי החברה לפקפק באופן שבו הדירקטוריון מפקח עליה.

החברה הודיעה כי שמידט, ששיחק תפקיד מפתח בצמיחה של גוגל במשך עשור, ימשיך לשמש בתפקידו כיועץ טכני לאלפבית. לפני כשנה הוא פרש גם מתפקידו כיו"ר אלפבית, והוא יעזוב את הדירקטוריון ביוני. שמידט צייץ בטוויטר כי הוא פורש מהדירקטוריון אחרי 18 שנים שכיהן בו כדי לפנות מקום לדור הבא. בנוסף, הוא אמר שימשיך לקחת חלק בדירקטוריונים שמייעצים לממשלה בנושאים טכנולוגיים, וכי ימשיך ללמד וכן לפעול במסגרת הארגון הפילנתרופי שלו Schmidt Futures.

...DIB, NSCAI, @SchmidtFutures, teaching & more, to help coach and develop extraordinarily talented leaders, and to build more free, prosperous societieshttps://t.co/QNBracpVnj