החשמלית החדשה של פולקסווגן נחטפה: 10,000 מכוניות הוזמנו תוך יממה

לפי אתר CNBC, דגם הרכב החשמלי החדש של החברה, ID.3, נמכר בלמעלה מ-10,000 יחידות תוך 24 שעות, זאת במסגרת המכירה המוקדמת שבינתיים כבר הסתיימה.

מוקדם יותר השבוע ביום ד' חשפה החברה כי מחיר הרכב יהיה פחות מ-30,000 יורו (33,600 דולר).

מועד ההשקה של הרכב מתוכנן לחודש ספטמבר הקרוב. אירוע ההשקה יערך במסגרת תערוכת רכבים שתתקיים בפרקפורט. המכונית נקראת ID.3 כי פולקסווגן רואה ברכב החדש כהמשך אבולוציוני שלישי בהיסטוריה של החברה, אחרי הגולף והחיפושית.

יצרנית הרכב הגרמנית החלה לקבל הזמנות מראש עבור ה-ID.3 ביום רביעי האחרון, זאת בתמורה להפקדה של 1,000 אירו בלבד. הצרכנים שהזמינו את הרכב במכירה המוקדמת יוכלו לקבל את רכבם כבר מאמצע 2020, כך אמרו בחברה.

לצפייה ברכב החשמלי של פולקסווגן:

Production of the #VWID3 will start at the end of 2019, with deliveries planned for mid 2020. We plan to hand over more than 100,000 ID.3 to customers each year! #prebooking #NowYouCan pic.twitter.com/NF1R5WYiKY