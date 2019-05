איפה זה בכלל מקדוניה הצפונית? מה חשבו ברשת על חצי הגמר השני של האירוויזיון

חצי הגמר השני של האירוויזיון נסגר אמש (יום ה') בהתרגשות רבה, אולי הערב עצמו סיפק פחות הפתעות מהסוג המוזר, אבל כל אירופה שמעה את צווחות ההתרגשות של מיקלה פאצ'ה ממלטה כשהיא גילתה שהיא הזמרת האחרונה שנכנסה לגמר הגדול שיערך בשבת הקרובה.

על אף חסרונו המורגש של מופע BDSM בסגנון איסלנד מהערב הקודם, גם הלילה הזה סיפק לצייצני אירופה חומרים נהדרים. לקורא ארז טל, אתה יכול להירגע, נראה שהצופים בחו"ל מתחילים להתחמם כלפיך.

הגעגועים להאטרי האיסלנדים הורגשו מאוד אתמול בשיר הרומני, שרבים ברשת הישראלית הרגישו שהיה רק גרסה חיוורת לטירוף שהתחולל על הבמה בערב שלישי.

קרוסל מלטביה אמנם לא עברו לגמר אך בפיד העברי הם נראו לכולם מוכרים מתמיד בתור הלהקה ההיא עם הלהיט הנעים מהרדיו.

שירה המתקתק של לאונורה הדנית, "אהבה היא לנצח", כנראה היה קצת מתקתק מדי עבור חלק מהצייצנים ובשילוב עם הכיסא הענקי עליו ישבה מרבית הנאמבר, חווינו רגרסיה קצת לינקות.

עם כל הכבוד לזמרות והזמרים, המנצח האמיתי של הערב היה ללא צל של ספק חשבון הטוויטר של ה-BBC שסיפק פרשנויות קורעות מצחוק לאורך השידור והזכיר לנו רגע נשכח מהסדרה "חברים" בזמן שצפינו בסרגיי לזרב הרוסי משכפל את עצמו בתאים שקופים על הבמה.

את העניין הגדול ביותר ברשת הישראלית סיפקה אמש דווקא הגיאוגרפיה, שהפכה לנושא השיחה הרותח בשירה של מקדוניה הצפונית. "זה משהו חדש?", תהו בטוויטר העברי ואף הגדילו להציע לתמרה טודבסקה לעצור לשיר ולהסביר לכולנו כמה מקדוניות יש בכלל. בסופו של דבר, עודד קרמר עזר לחברים לפענח את שינוי השם המוזר.

צ'ינגיז מוסטפייב בעל השם הבלתי אפשרי מאזרבייג'ן הפתיע את הצופים במה שנראה כמו ניתוח לב פתוח בשידור חי על הבמה, לאחרים הוא פשוט הזכיר את טוני סטארק ועשה ספויילרים לסרט האחרון של הנוקמים.

בזמן קטע המעבר בו שוחחו אסי עזר ולוסי איוב עם המתמודדים שיעברו לגמר אוטומטית, עזר ניסה שוב לעורר סערה עם תמונה חושפנית של אחד המתמודדים - מחמוד האיטלקי. הצייצנים האירופים לא נפלו בפח הפעם ומיד שיתפו צילומי מסך של אותו הרגע מערב שלישי, כאשר מיקי מספרד עשה את עצמו נבוך. מקווים שהוא למד את הלקח ולא ימחזר את הבדיחה בפעם השלישית בערב הגמר.

