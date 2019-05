לאן נעלם מייסד McAfee? הציוץ המטריד של ג'ון מקאפי מסעיר את טוויטר וקהילת הקריפטו

ג'ון מקאפי, המייסד של חברת אבטחת המחשב McAfee, ידוע כצייצן טוויטר שנוי במחלוקת, אבל גם כתומך נלהב של המטבעות הדיגיטליים.

אתמול בשעה 19:59 עלה בחשבון הטוויטר שלו ציוץ שמעלה הרבה מאוד ספקולציות בקהילת הקריפטו: "האירועים המתפתחים אילצו את ג'ון מקאפי להחשיך את עצמו. חשבון זה ינוהל על ידי איש צוות עד להודעה חדשה. פרטים חדשים יפורסמו בבוא העת".

בשבוע שעבר צייץ מקאפי: "אני צופה כי ממשלת ארה"ב תפעל בקרוב כדי להשתיק אותי". הוא הוסיף כי הוא הכין מראש 2,000 הודעות קצרות "שיכסו את מה שאני מצפה שיקרה לי".

Developing events have made it necessary for John McAfee to go dark. Please be advised that this account will be operated by staff until further notice. More details will be released in time.