"כשהם רואים אותנו": מדוע שילם טראמפ 85 אלף ד' על מודעה בעיתון?

מנוע החיפוש של גוגל רשם עלייה דרסטית בשבוע האחרון תחת השם "סנטרל פארק 5" (Central Park 5) וזאת בעקבות צאת מיני-סדרת הדרמה החדשה של נטפליקס, "כשהם רואים אותנו".

הסדרה מגוללת את משפטם וסיפורם של חמישה נערים אפרו אמריקאים והיספנים משכונת הארלם שבעיר ניו יורק, אשר הואשמו והורשעו בתקיפה ואונס של טרישה מיילי בסנטרל פארק ב-19 באפריל, 1989.

כפי שמועבר בסדרה בדיוק רב, החבלות שמיילי ספגה מהאונס היו חמורות וכתוצאה מהתקיפה היא הייתה בתרדמת למשך 12 יום. אותו לילה נורא בסנטרל פארק לא הותיר אף אחד אדיש ולפי "הניו יורק טיימס", האונס של מיילי ב-1989 והמשפט שבא אחריו היה המסוקר ביותר מבין כל תיקי הפשע בשנות השמונים.

שנות השמונים בניו יורק היו קשות מנשוא. היו כאלה שתיארו את העיר כניו יורק של העשירים ווול סטריט וניו השנייה של העוני, הסמים והאלימות. בנוסף, לפי הגארדיאן, הייתה באותה תקופה עלייה בצריכה של קראק, ובמקרי האונס שדווחו למשטרה עלו ל-3,254. לשם ההשוואה, לפי הניו יורק טיימס, מספר מקרי האונס ב-2018 עמד על 1760, כ-45% פחות לעומת לפני שלושה עשורים. המצב העגום של העיר ניו יורק בצירוף התקיפה והאונס של אישה לבנה בת 28, בוגרת ייל, הצריכו למצוא שעיר לעזאזל בדמות של חמישה נערים מהארלם.

הסיפור של הסדרה מתמקד פחות בגב' מיילי ויותר בחמשת הנערים מהארלם שנכפה עליהם לתת תצהיר כוזב. בסמוך לתקיפתה של טרישה מיילי, הנערים אשר התהוללו בסנטרל פארק בסמוך לזירת הפשע, נלקחו לתחנת המשטרה ונחקרו במשך שעות ארוכות. ללא נוכחות של הורה או אפוטרופוס ותחת הלחץ של חוקרי משטרת ניו יורק, נאלצו הנערים לחתום על תצהיר שמודה כי היו שותפים לתקיפה ולאונס של גב' מיילי בסנטרל פארק בניו יורק.

למרות המחסור בראיות, ולמרות שהנערים חתמו על תצהיר ללא נוכחות מבוגר, חמשת הנערים הואשמו והורשעו בתקיפה ובאונס של גב' מיילי. כל אחד מהם ריצה בין 6 ל-12 שנים בכלא. בשנת 2002, אנס סדרתי בשם מתיאס רייס, הודה כי הוא זה שתקף ואנס את גב' מיילי, ולא חמשת הנערים. דגימת הדנ"א שלו אכן תאמה את הממצאים מזירת הפשע. הוידוי של רייס הביא באופן מיידי לזיכויים של חמשת הנערים מההאשמות שיוחסו אליהם. ב-2014 במסגרת תביעה מול עיריית ניו יורק, הגיעו הצדדים להסדר טיעון בסך פיצוי של 41 מיליון שקל.

עיתונאי הניו יורק טיימס, ג'ים דוויר אמר בראיון לסרט הדוקמנטרי The Central Park Five שיצא ב-2012 כי, "הרבה אנשים לא עשו את עבודתם כמו שצריך, עיתונאים, המשטרה, התביעה וההגנה. מדובר בתיק מרובה משתתפים, והנערים היו תוצר של שורה של אג'נדות. האמת והצדק לא היו חלק מהאג'נדות הללו".

התוצרים של האג'נדות הללו לא איחר לבוא. קצת יותר משבוע לאחר אירוע התקיפה התפרסמה מודעה בשורה של עיתונאים מקומיים בניו יורק תחת הכותרת: "הביאו בחזרה את עונש המוות, הביאו בחזרה את המשטרה!". במודעה נכתב כי יש להוציא להורג את חבורת ה"סנטרל פארק 5" וכי יש לשנוא את הנערים שביצעו פשע כה נתעב. על המודעה היה חתום, איל הון מניו יורק שלימים נבחר להיות נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

על פי דיווחים, טראמפ שלא היה קשור כלל למקרה, הוציא מכיסו 85 אלף דולר על פרסום והפצת המודעה. מדובר בסכום בלתי נתפס, שהיום עם ההתאמות לשיעורי האינלפציה היה שווה ערך ל-200 אלף דולר. למודעה של טראמפ, לצד הסיקור המוטה של התקשורת המקומית, היה חלק מהותי בעיצוב דעת הקהל נגד אותם נערים, ואלה תרמו רבות להחלטת חבר המושבעים להרשיע את הנערים.

כך כתבה יוצרת הסדרה, אווה דוברניי, במלאת שלושה עשורים לפרסום מודעת הנאצה של טראמפ:

"היום לפני שלושים שנה, טראמפ קנה שטח פרסום בעלות של 85 אלף דולר כדי לפרסם מודעה בעיתונים בניו יורק הקוראת להוציא להורג את נערים הידועים כ"סנטרל פארק 5" - לפני תחילת המשפט".

דוברניי, אשר לה חלק גדול בחידוש השיח על סיפור "הסנטרל פארק 5" הוסיפה, "היום, אנחנו מחליפים את דברי השנאה שלו עם תמונה אחרת, הם היו חפים מפשע והמערכת אכזבה אותם".

טראמפ אגב, בחלוף השנים עדיין מסרב להתנצל. ב-2014, כשנודע כי עיריית ניו יורק תפצה את הנערים בהיקף הפיצויים הגבוה ביותר שהעניקה אי פעם, צייץ טראמפ כי:

"עורכי הדין של חמשת הנערים צוחקים על הטיפשות של עריית ניו יורק".

בחלוף שלושת העשורים, טראמפ עבר "ממגדל טראמפ" בניו יורק לבית הלבן בוושינגטון, ומפרסום מודעות מתריסות בעיתון, הוא עבר לטוויטר, פלטפורמה זולה בהרבה. אבל הרטוריקה של טראמפ לא השתנתה. רק לאחרונה הפיץ סרטון שפוברק המציג את יו"ר בית הנבחרים, ננסי פלוסי, כשיכורה במהלך כנס.

בין אם אז כשינק טרנדים שקריים מהאליטה והתקשורת הניו יורקרית ובין עם היום כשמדובב אג'נדות של פרשני "פוקס ניוז", ערוץ הנשלט ידי משפחת מרדוק, הפייק ניוז של טראמפ היה חי אז וחי גם היום.

"כשהם רואים אותנו", נטפליקס

