איקאה עיצבה פונט חדש - האותיות מורכבות מספות החברה

איקאה עיצבה פונט חדש, בו האותיות מורכבות מספות של חברת הרהיטים הפופולרית. הפונט החדש נקרא Soffa Sans, אותו איקאה מכנה "הפונט הנוח ביותר אי פעם", והיא הוציאה אותו במסגרת שיתוף פעולה עם סוכנות הדיגיטל Proximity London. הפונט זמין להורדה בחינם דרך הקישור הזה, וקיים בצבעים לבן, כחול ואפור.

We loved your sofa planner creations so much they inspired the comfiest font ever. Meet SOFFA SANS. Download here https://t.co/ZdMyFuahqM pic.twitter.com/IIHnDHWwFO

בציוץ שפרסמה החברה, היא הסבירה כי הפונט נוצר בהשראת האופן בו גולשים השתמשו בכלי האונליין "design your own sofa" של החברה. הכלי מאפשר ללקוחות לעצב ספות מותאמות אישית לצרכיהם וסגנונם, אך מאז שיצא משתמשים רבים השתעשעו בו ויצרו באמצעותו עיצובים מורכבים ולא פרקטיים כלל, אותם פרסמו בטוויטר. "אהבנו כל כך את היצירות שלכם בעזרת כלי תכנון הספות שלנו, עד שהדבר עורר בנו השראה לייצר את הפונט הנוח ביותר אי פעם", נכתב בציוץ.

Behold this Couch Fortress With A Drawbridge me and my roomie made a few months ago, yours for the low low price of £3925 pic.twitter.com/8HWYk6ACrQ