ארוחה ששווה 4.5 מיליון דולר: מייסד eToro יוני אסיא הוזמן לסעודת צדקה עם וורן באפט

לרשימת המוזמנים לסעודה הצדקה שיערוך ביום חמישי בסן פרנסיסקו איל ההון האמריקאי וורן באפט, העומד בראש חברת ההחזקות ברקשייר האת'וויי, נוסף גם אורח ישראלי, המוכר היטב בקהילת משקיעי המטבעות הדיגיטליים בעולם. אתמול צייץ בטוויטר ג'סטין סאן, מייסד פלטפורמת הבלוקצ'יין הסינית Tron: "אני רוצה להזמין את חברי הטוב יוני אסיא, מייסד ומנכ"ל eToro, להצטרף אליי לארוחת הצהריים עם וורן באפט".

אסיא מיהר להשיב להזמנה, וצייץ בתגובה בטוויטר: "ג'סטין, יהיה לי לכבוד להצטרף אליך לארוחת הצהריים עם באפט, צעד גדול לגישור בין עולם הפיננסים המסורתי לזה החדש! יש הזדמנות ענקית להשתמש בבלוקצ'יין שלא למטרות רווח (Blockchain For Good) ואני שמח לשתף את המחקר שלנו על מיזם The Good Dollar עם האורקל מאומהה".

Justin, it is my honor to join you for lunch with @WarrenBuffett , A big step for bridging between the traditional finance world and the new one !

There is a huge opportunity to use #BlockChainForGood and happy to share our research on @TheGoodDollar with #TheOracleFromOmaha https://t.co/H7oSxO5QRg