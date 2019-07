מלחמת הסחר החדשה של טראמפ? מאיים להטיל מכסים על צרפת

ציוץ נוסף מבית היוצר של טראמפ מאיים להטיל מכסי ענק על צרפת, בתגובה להודעה על כוונתה למסות חברות טכנולוגיה אמריקאיות.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!