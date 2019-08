מלחמת הסחר הפכה למלחמת מטבעות והשווקים חזרו "לרגע המסוכן של העשור"

המהלך הסיני לפיחות בשער היואן לא עבר בשקט, כצפוי. המסכים בשווקי העולם נצבעו אדום. את מירב תשומת-הלב תפסה התגובה של משרד האוצר האמריקאי לפיחות החד בשער המטבע הסיני - ההכרזה על סין כמניפולטורית מטבע.

כך נראית האבולוציה שיצרה את מערכה החדשה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין - מלחמת המטבעות. מערכה שהחלה בעקבות האיום האחרון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להטיל מכס של 10% על סחורות ומוצרים סיניים, בהיקף 300 מיליארד דולר.

כמה שאלות מרכזיות עולות בעקבות ההתפתחות האחרונה בגזרת ארה"ב-סין, אבל העיקרית שבהן היא זאת: האם ניתן לעצור את ההידרדרות ממלחמת סחר עולמית, דוגמת זו שהובילה להתרסקות הכלכלה העולמית בשנות השלושים של המאה הקודמת?

להכרזה האמריקאית מאמש אחראית מחלקה במשרד האוצר הפדרלי, שתפקידה לעקוב אחר מדינות המבצעות מניפולציות כאלה במטרה לתמוך בסחר שלהם - אקט הנחשב להפרת כללי המערכת המוניטרית הבינלאומית שנקבעו לאחר מלחמת העולם השנייה.

המשמעות המעשית של הכרזה כזו היא חשיפת סין לסנקציות אמריקאיות בתום תקופת מבחן של כשנה.

בכירי הפרשנים לא מיהרו היום לצדד באמריקאים, וציינו כי טכנית המהלך הסיני היה הפוך מהתערבות: הבנק המרכזי של סין שהיה אחראי בשנים האחרונות לייסוף מלאכותי בשער המטבע הסיני, הפסיק למעשה אתמול את התערבותו ואפשר בכך לשער היואן-דולר לפרוץ את המחסום הסמלי של 7 יואן לדולר - לראשונה מאז 2008, בשיאו של משבר האשראי העולמי.

"ממשל ארה"ב מספק לנו הגדרה חדשה ויצירתית מהי מניפולציית מטבע: לא להתערב בתנועות השוק", צייץ למשל אוליבייה בלנשארד, הכלכלן הראשי לשעבר של קרן המטבע הבינלאומי.

אבל מעבר לסרקזם, ההסלמה של הימים האחרונים במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין מעוררת דאגה אמיתית. "זהו הרגע המסוכן ביותר מאז המשבר העולמי של 2009", הגדיר זאת לארי סאמרס, לשעבר יועצו הכלכלי הבכיר של הנשיא אובאמה. פול קרוגמן, הפרשן הכלכלי הבכיר של הניו יורק טיימס (חתן פרס נובל לכלכלה ומבקר חריף של הנשיא טראמפ), השווה את הנזק הפוטנציאלי לסחר העולמי של ההכרזה האחרונה של טראמפ להתנקשות ביורש העצר האוסטרי פרנץ פרדיננד ב-1914, שהציתה את מלחמת העולם הראשונה. "הזהרתי מפני אסקלציה, אבל ההידרדרות הייתה מהירה מכפי שצפיתי", כתב אתמול בחשבון הטוויטר שלו.

