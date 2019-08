פחד, תיעוב וריבים על בשר: ככה זה נראה כשרשת קוסטקו מגיעה לסין

הפתיחה החגיגית של החנות הראשונה של רשת המרכולים הסיטונאיים האמריקאית קוסטקו בסין הראתה שהצרכנים הסינים עדיין להוטים למוצרים אמריקאיים במחיר הנכון.

קוסטקו השיקה את החנות בשנחאי על רקע אחת התקופות המתוחות והמבלבלות ביותר במלחמת הסחר הסינו-אמריקאית, שמאיימת על יחסים מסחריים שנבנו במשך עשרות שנים. אבל הרטוריקה הפוליטית הלוחמנית לא התאימה לסצנה של המוני הקונים הסינים שצבאו על דלתות החנות בסגנון האמריקאי, כשהם נחושים להשיג את מחירי ההשקה על מותגים ידועים כמו טיטולי פמפרס, מיצי אושן ספריי ותיקי סמסונייט.

Amid hour-long lines, customers fight over products as Costco opens its first store in China https://t.co/wn4mNU9zQ5 pic.twitter.com/SIYrSdOqT0 - TIME (@TIME) August 28, 2019

ההתנפלות אילצה את החנות להיסגר מיד אחרי 1 בצהריים, שמונה שעות מוקדם מהמתוכנן. פלוגה של שוטרים ואנשי ביטחון חסמו את כניסת הקהל לאחר מכן, ועדיין היו כאלו שניסו "להתפלח" פנימה גם כמה שעות אחר כך, כאשר השמש החלה לשקוע וירד גשם קל.

Images from yesterday's Costco opening in Shanghai. Just a reminder what China's retail sector is capable of, it's on another level. pic.twitter.com/EpwSwHZIdP - Ben Yorke | vechain101.com (@BenYorke) August 27, 2019

"רק יציאה, בלי כניסה!", קרא רמקול מוקלט מראש. המשטרה פרסמה הודעה שקראה לתושבים להימנע מלהגיע לקוסטקו, עם תצלומים של שוטרים ערוכים ברחוב הסמוך. כאשר הערב ירד, קציני משטרה נתנו הוראות למנהלי החנות איך לטפל בהמונים.

China Shanghai Costco opened, everything is buy out, and directly collapsed: everything is sold out! pic.twitter.com/kq6c1DdjZ8 - Yunyang (@sylphyun) August 27, 2019

"כשהדלתות שלנו נפתחו, ראינו מספר שובר שיא של חברים שרצו לקנות אצלנו", נאמר בהודעה של קוסטקו, שפועלת מהעיירה איזקווה במדינת וושינגטון. ההודעה לא סיפקה נתונים, אך מסרה שכוח האדם בשנחאי היה ערוך היטב לקהלים גדולים. לפי ההודעה, שופינג בטוח ומהנה הוא עדיפות של קוסטקו, והיא עובדת עם רשויות מקומיות כדי לשלוט בתנועת הקונים.

וונג לו, עם עגלת קניות דחוסה בקרטוני מיץ ענבים, מי שטיפת פנים וזוג תיקי סמסונייט, סיפר שהוא הוציא מעל 4,000 יואן, 570 דולר, במסע הקניות שלו שנמשך רוב היום.

וונג, עובד בחברת הסבת עובדים, אמר שהוא מכיר את קוסטקו מהאינטרנט, ומשפחתו רכשה מוצרים של הרשת בעזרת רשת סינית לא רשמית ליבוא של מוצרים מארה"ב. "כעת לשנחאי יש חנות בעצמה, ורציתי לבוא ולראות איך זה".

הוא לגם מפחית פפסי, והתעלם משאלות על מלחמת הסחר. אשתו הגדירה את הנושא הזה "רגיש מדי".

Costco’s first China based store opened in Shanghai today. pic.twitter.com/FE9efiRm9h - Jon (@JBoc1o) August 27, 2019

המחסן של קוסטקו, בשטח של כ-15 אלף מ"ר, ממוקם בקצה המערבי של שנחאי, בין תחנת כיבוי אש למשרדי חברה שמייצרת אייפונים. החנות מעוצבת לפי "אותה חוויית 'קנייה בערימות' של החנויות בארה"ב", מסרה קוסטקו בחומר קידום שהיא הפיצה ביוני. החנות בשנחאי גדולה במקצת מחנות ממוצעת של קוסטקו. מגרש החניה הצמוד, עם 1,200 מקומות, הוא הגדול ביותר של הרשת.

חברות במועדון "הכוכב המוזהב" של קוסטקו בסין עולה 299 יואן, כ-42 דולר.

רשתות קמעונאיות עולמיות כבר נתקלו בעבר בהתנפלות של צרכנים סינים באירועי השקה שלהן. ב-2007, התנפלות על שמן בישול במבצע בחנות של רשת קרפור הצרפתית הסתיימה בשלושה הרוגים ויותר מ-30 פצועים. רשת סטארבקס מעסיקה אנשי ביטחון ומתנהלת עם המתנה מסומנת בחבל בחנות הדגל שלה בשנחאי.

הפתיחה של קוסטקו, שהחברה שיווקה במשך חודשים בירידים מסחריים ובאתר WeChat , מתרחשת בימים של רטוריקה חריפה ואיומים בין ארה"ב לסין בנושא הסחר ההדדי.

אחרי המטחים המילוליים של השבוע שעבר, לשכת המסחר האמריקאית בשנחאי פרסמה הודעת תמיכה במאמצי הממשל לאזן את המסחר עם סין. "עם זאת, אנחנו לא רואים חברות אמריקאיות שעוזבות את סין", נאמר בהודעת הלשכה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובלי ושוקי עולם? נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן הסיפורים הגדולים של היום נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם