התובעת הכללית של ניו יורק פתחה בחקירה נגד פייסבוק

"אפילו הרשת החברתית הגדולה בעולם חייבית לציית לחוק ולכבד את הצרכנים שלה", כתבה ג'יימס. "אני גאה להוביל קואליציה של תובעים כלליים בחקירה האם פייסבוק פגעה בתחרות וסיכנה את המשתמשים. אנחנו נשתמש בכל כלי חקירתי שקיים ברשותנו כדי לקבוע האם המעשים של פייסבוק סיכנו מידע של משתמשים, פגעו באפשרויות הבחירה של המשתמשים או הביאו לעליית מחירי הפרסום".

BREAKING: I’m launching an investigation into Facebook to determine whether their actions endangered consumer data, reduced the quality of consumers’ choices, or increased the price of advertising.



The largest social media platform in the world must follow the law.