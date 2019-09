ראש חברת הבלוקצ'יין של פייסבוק מגונן על ליברה: "לא ניצור כסף חדש"

דיוויד מרכוס, המכהן כראש חברת Calibra של פייסבוק ונמנה עם מייסדי פרויקט המטבע הדיגיטלי Libra, פרסם אתמול (יום ב') סדרת ציוצים בטוויטר, שבה הגיב לטענות של מדינאים ורגולטורים בעולם על האיום שמציב ליברה בפני הריבונות המוניטרית של המדינות.

1/ About monetary sovereignty of Nations vs. Libra: