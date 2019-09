תגובות בתקשורת העולמית: "ישראל בחרה במבוי סתום"

תוצאות הבחירות בישראל, למרות העובדה שזהו הסיבוב השני בחצי האחרונה, הפכו הבוקר (ד') לכותרות הראשיות בכלי תקשורת רבים באירופה.

"לנתניהו אין רוב", הכריז ה"פרנקפורטר אלגמיינה" הגרמני, שציין כי "פעם נוספת הבחירות בישראל מסתיימות ללא מנצח ברור". כתב העיתון בתל-אביב העריך, עם זאת, כי "אלה יכולים להיות הימים האחרונים של נתניהו בשלטון".

"ישראל בחרה במבוי סתום", כתב ה"זידוטיישה צייטונג" ממינכן, שציין גם הוא את הקשיים הצפויים בהרכבת קואליציה לאחר תוצאות הבחירות אתמול.

ה"בילד", שנחשב לעיתון אוהד ישראל, העריך בכותרת שלו כי "נתניהו צריך לחשוש לכוחו", למרות שהוא "עדיין המנצח של סיבוב הבחירות".

בבריטניה, ה"פייננשל טיימס" כתב הבוקר כי "השורד הפוליטי של ישראל נמצא על החבלים (On the Ropes, מעולם האגרוף, א"א), וכי תוצאות הבחירות "מונעות מנתניהו לשוב באופן ברור לתפקיד ראש הממשלה".

