נשיאות בהתפוררות: טראמפ מבצע חרקירי לעיני המצלמות

זה היה מופע אימים שייחרט בזיכרון: נשיא המעצמה החזקה בתבל, מנהיג העולם החופשי, מבצע חרקירי פוליטי בצהרי היום לעיני המצלמות על מדשאת מעונו הרשמי. הוא נועץ עמוק את הפגיון הווירטואלי, מסובב אותו עוד ועוד, בלי להיות מודע לכך, שמלאך המיתות הפוליטיות חג מעדנות מעליו, עם חיוך משועשע.

דונלד טראמפ איבד את זה, או, כפי שכתב אמש ריק ווילסון, יועץ רפובליקאי וותיק, ששירת פוליטיקאים רפובליקאים רבים: Donald John Trump, 45 th president of the United States, has lost his shit.

כשהוא סעור כולו, ניצב אתמול טראמפ לפני סוללת כתבים גדולה, ובישר לעולם שאכן כן, לא זו בלבד שהוא ביקש מנשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, לחקור את את ג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר, ואת בנו האנטר, בגין "מעשי שחיתות" אלא שהוא קורא בזאת גם לסין לשסות את חוקריה בביידנים.

בתשובה על שאלת כתב מה הוא קיווה להשיג בשיחת הטלפון המפורסמת בינו לבין זלנסקי, ב-25 ביולי, אמר טראמפ: "אם יש להם (לאוקראינים) יושרה, הם צריכים לפתוח בחקירה גדולה נגד הביידנים. זו התשובה הפשוטה. הם צריכים לחקור את הביידנים". (זו היתה הפעם הראשונה שטראמפ הודה בכך במו פיו; עד עתה למדנו על אותה שיחה רק מקובלנתו הרשמית של סוכן CIA, שהושאל לבית הלבן, לוועדת המודיעין של בית-הנבחרים).

ואז, בלי שהתבקש, הוסיף הנשיא: "גם סין צריכה לחקור את הביידנים, מפני שמה שקרה בסין גרוע לא פחות ממה שקרה באוקראינה".

טראמפ לא היסס לקשור את מלחמת הסחר עם סין, שגובה מחיר כבד משתי המדינות, לקריאתו לחקור את ג'ו והאנטר ביידן, אולי בתקווה שהשלטונות בבייג'ינג יבינו את הרמז. מיד לאחר שהתייחס למלחמת הסחר הוא הכריז: "יש לי הרבה אופציות לגבי סין, אך אם הסינים לא יעשו מה שאנו רוצים שיעשו, יש לנו עוצמה אדירה". עד כמה שאפשר לקבוע, הוא לא ליווה את האמירה הזו בקריצה.

טראמפ נתן לגיטימציה למאמצי מדינות זרות לבחוש בפוליטיקה הפנימית האמריקאית

משלחת סינית מתוכננת להגיע בשבוע הבא לוושינגטון לחידוש שיחות הסחר. האם טראמפ ימתן את דרישתו מסין לבלום את גזל הנכסים האינטלקטואליים מחברות אמריקאיות תמורת כמה טיפים על ההתנהלות העסקית של ביידן הבן בעת שהיה שותף בחברת השקעות עם פעילות בסין? ערוץ CNN דיווח לפנות בוקר, כי טראמפ כבר הביע את רצונו שסין תחקור את הביידנים בשיחה טלפונית עם נשיא סין שי ג'ינפיג, ביוני, וכי רישום של השיחה הועבר לשרת הסודי ביותר בבית הלבן, ששמור בדרך כלל רק לתכניות של פעילות מבצעית של גופי ביון.

לא חשוב שטראמפ חשף, ללא שמץ של מודעות עצמית, את החשש הגדול שמכרסם בו: ג'ו ביידן - אחד מהמתמודדים המובילים במירוץ על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות - יביס אותו בבחירות לנשיאות ב-2020, כפי שמצאו עשרות סקרים בשבועות שחלפו.

חשובה הרבה יותר היא העובדה, שטראמפ העניק בבת אחת ממד גלובלי למערכת הבחירות בארה"ב. קריאתו הפומבית לסין ולאוקראינה היא איתות ברור למדינות זרות שאם הן רוצות לקבל הטבות מסוימות מארה"ב, כדאי להן לספק לבית הלבן קצת לכלוך על אויביו הפוליטיים של הנשיא. לא יועיל, לא יזיק. במילים אחרות: טראמפ נתן לגיטימציה למאמצי מדינות זרות לבחוש בפוליטיקה הפנימית האמריקאית. הוא שואף לנרמל התנהלות נשיאותית פסולה שאף אחד מקודמיו לא העלה אפילו על דעתו.

וזו אינה הפעם הראשונה שטראמפ פונה לתבל ומלואה כדי לקבל סיוע אלקטורלי: לדראון עולם תיזכר קריאתו המפורסמת לרוסיה, במערכת הבחירות לנשיאות ב-2016: "רוסיה, אם את שומעת, אולי תוכלי למצוא את 30 אלף המיילים החסרים (מהשרת של הילארי קלינטון)"?

טראמפ עף עתה סולו לאחר שאלה שבאמת מבינים את אורחות הממשל - נאמר רקס טילרסון או ג'יימס מאטיס - פוטרו או התפטרו. הנשיא אינו מבין - או אינו רוצה להבין, ואין מי שיאמר לו 'לא' בקרב אלה שנותרו - שמיקור חוץ של מערכות הבחירות, הסמל הריבוני החשוב ביותר של כל מדינה, הוא רעיון שאין הדעת סובלתו. כדי לסבר את אוזנו של הקורא הישראלי, בואו נשתעשע במחשבה איך היתה הזירה הפוליטית הישראלית מגיבה לו בנימין נתניהו היה פונה בנאום לידידה הגדולה של ישראל מעבר לים: אמריקה, אם את שומעת אותי, אנא התחילי לחקור את בני גנץ בגין מעשי השחיתות שלו.

מהזווית האמריקאית, קריאתו של טראמפ לסין ואוקראינה - ומאמצי שר-המשפטים, וויליאם באר, ושר-החוץ, מייק פומפיאו - ללקט מידע מחשיד על הביידנים באיטליה, צרפת ואוסטרליה, ומי יודע היכן עוד - הן עבירה ברורה על החוק הפלילי של ארה"ב. הנה הקטע הרלוונטי (מתוך האתר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת קורנל):

החוק הפלילי של ארה"ב, מתוך האתר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת קורנל / צילום:

תרגום לעברית של הפסקה הראשונה: "איסור: יהיה זה בלתי חוקי לנתין זר לתרום, במישרין או בעקיפין, כסף או דבר בעל ערך, או להבטיח, במפורש או ברמז, תרומה כלשהי בהקשר של מערכת בחירות ברמה הפדרלית, ברמת המדינה, או ברמה מקומית".

המשמעות היא שטראמפ ביצע אתמול, על מדשאת הבית הלבן, עבירה פלילית לעיני העולם כולו, בלי אם, אולי או אבל. הוא הדיח נתינים זרים לדבר עבירה. בכך איין למעשה הנשיא את החקירה שמנהלות עתה ועדות של בית-הנבחרים לקראת הכנת כתב האישום נגדו, בהליך האימפיצ'מנט. שוב אין צורך להישען על מסמך הקובלנה שסיפק סוכן ה-CIA לוועדת המודיעין של בית-הנבחרים. מספיק לצרף את קלטת מסיבת העיתונאים המאולתרת של נשיא ארה"ב בגן הבית הלבן ולהגיש את כתב האישום בזריזות לסנט.

אין פלא, איפוא, שהילארי קלינטון צייצה אמש, כנראה בסיפוק אדיר: "מישהו צריך להודיע לנשיא שעבירות שמהוות עילה לאימפיצ'מנט, אשר בוצעו בשידור טלוויזיה ארצי, הן עדיין עבירות שמהוות עילה לאימפיצ'מנט".

מושיטים לטראמפ חבל, והוא כורך אותו סביב צווארו

אפשר להתרשם שהחלטת ההנהגה הדמוקרטית של בית-הנבחרים לפתוח בהליכי אימפיצ'מנט נגד טראמפ זעזעה אותו. הוא איבד את השליטה על סדר היום ועל הנראטיב. לפתע יש שידורים חיים ממסיבות העיתונאים של ננסי פלוסי, יו"ר הבית, ושל אדם שיף, יו"ר ועדת המודיעין. הם פועלים והוא נאלץ להסתפק בתגובות. העימות המתעצם עם הדמוקרטים מוציא אותו משיווי המשקל. נראה שהדמוקרטים מבינים עם מי יש להם עסק והם פועלים בהתאם: עקיצה פה, מכה מתחת לחגורה שם. הם מושיטים לטראמפ חבל, והוא אכן כורך אותו סביב צווארו.

מעולם לא היו לטראמפ הרבה גינונים נשיאותיים, אבל השבוע הוא איבד את המעט שהיה לו. כנראה בביטוי למצוקה נפשית הוא מנבל את פיו תוך זילות מוחלטת של מוסד הנשיאות. למשל, הוא אינו מזכיר את שמו של שיף בלי שם גנאי שמתחרז עם השם: Shifty Schiff (כלומר: שיף הנכלולי). הוא השווה אותו לשר-החוץ, מייק פומפיאו, ואמר (בתרגום חופשי ביותר), כי שיף אינו מסוגל למלא את התחתונים של פומפיאו.

השורה התחתונה היא, שאין כמעט ספק שבית-הנבחרים יאשר כתב אישום נגד טראמפ שיכלול לפחות שני סעיפי אישום - הקריאות לאוקראינה ולסין לחקור את הביידנים, ואולי גם בגין סירוב של הבית הלבן לשתף פעולה עם הקונגרס. יחד עם זאת, הסבירות שהסנט יאשר את כתב האישום וידיח את הנשיא קטנה ביותר. רוב הרפובליקאים מגלים נאמנות כמעט כלבית לטראמפ - לא מפני שהם מעריכים אותו אלא מפני שהם חוששים, מתגובת הבייס של הנשיא.

לרפובליקאים האלה מכוון מקצוען הבחירות הרפובליקאי ריק ווילסון את האזהרה הבאה, במאמר ב"דיילי ביסט": "רוצים לדעת מדוע רפובליקאים מעטים כל כך נפגשים עם בוחריהם בעצרות פומביות מאז תחילת 2017? מפני שטראמפ הוא הסרטן שאוכל את המפלגה מבפנים, אם כי הפוליטיקאים הרפובליקאים מכחישים זאת. הם רואים את המצבות על הקברות הפוליטיים של 42 צירים רפובליקאים... שנבעטו מבית-הנבחרים מאז 2017; הם יודעים שלבד מכמה שמורות רפובליקאיות של אוהדים שרופים, הם - הפוליטיקאים הרפובליקאים - אינם אלא סוכני מכירות של של מותג שאיש לא רוצה לקנות".

"יש לי חדשות רעות בשבילכם, רפובליקאים. המצב לא ישתפר. אין אור בקצה המנהרה. טראמפ הוא מפגע מתאבד, וכאשר הוא יתפוצץ, אתם, שנצמדתם אליו בחוזקה, תעלו יחד עמו השמימה ל-72 כוכבות הפורנו שממתינות לו. (אזהרה, ספוילר: כולן נראות כמו איוונקה)".