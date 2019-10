כך מזגזג רה"מ בנימין נתניהו בנושא ברית ההגנה עם ארה"ב

"תודה לך חברי הטוב, הנשיא טראמפ. למדינה היהודית לא היה מעולם חבר טוב יותר בבית הלבן. אני מצפה למפגש איתך באו"ם ולקידום ברית ההגנה ההיסטורית בין ארצות הברית לישראל", אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה ב-15 בספטמבר, יומיים לפני מערכת הבחירות ומחשבון הטוויטר שלו צויצו הברכות:

בישיבת הממשלה באותו הבוקר, באנדרטת הבקעה, אושר הסדרת היישוב מבואות יריחו, וזאת כמה ימים אחרי הודעתו של נתניהו על מהלך סיפוח הבקעה. בישיבת הממשלה הוסיף נתניהו את הדברים הבאים ביחס לברית ההגנה: " זה דבר היסטורי, משום שזה מוסיף נדבך עצום של הרתעה אל מול אויבינו, לצד שימור יכולת הפעולה וחופש הפעולה של כוחותינו. על זה תמיד נעמוד וזה תמיד יהיה בהסכם ההגנה הזה, כפי שזה נכנס גם להסכמי ההגנה האחרים. זה נדבך מרכזי לדורות הבאים להבטיח את עתידנו".

על נושא ברית ההגנה מתקיימים בישראל ויכוחים ממושכים ויש רבים בממסד הבטחוני המתנגדים לתפיסה לפיה ישראל צריכה לשאוף לכריתת ברית הגנה ביטחונית עם ארה"ב. החשש הוא מפני מחויבות למסירת מודיעין ברמות גבוהות, ובעיקר בשל החשש מכבילת מרחב הפעולה של צה"ל לפי אינטרסים ישראלים.

בראיון חג שנתן הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ל"ידיעות אחרונות", סיפר כיצד גם הוא, עד לאחרונה מי שהוביל את המב"מ (המערכה בין המלחמות), מתנגד נחרצות לברית הגנה: "זו ברית מיותרת. אין בה שום היגיון".

בממסד הבטחוני בישראל יש אחדים התומכים בברית הגנה, בשל התועלות שלה על פני חסרונות ובכל מקרה, כולם מסכימים, שכדי להגיע לברית הגנה (המצריכה אישור סנאט אמריקאי ברוב של שני שליש), יהיה צורך בכמה שנים של מו"מ בין המדינות וכי לא מדובר בעניין קל, עליו ניתן להכריז, בשליפה, כמה ימים לפני בחירות.

אולם נתניהו הציג את הציוץ של הנשיא טראמפ כהישג כביר למדיניות החוץ שלו, תוך שהוא סומך על הבוחר הישראלי, שיתרשם מן הכותרת "ברית ההגנה" ופחות ידע לעכל את התוכן והמשמעות של המהלך. וכך, בהבזק ציוץ אחד של הנשיא, השיג נתניהו מן הבית הלבן את "מתנת" הבחירות שלו. הבטחה לדיונים עתידיים בנושא הרגיש והמורכב, שרבים בישראל התנגדו לו.

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance....