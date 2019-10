חושבים שהעתיד הוא תקשורת בהודעות טקסט? קבלו את הקאמבק המפתיע של שיחות הטלפון

כשחוקרים במעבדות יאהו רצו ללמוד יותר על איך צעירים משתמשים בצ'ט וידאו, הם ביקשו מ-16 בני נוער באזור מפרץ סן פרנסיסקו לנהל יומן במשך שבועיים. הנערים אהבו לעשות כמה דברים בבת-אחת (מולטי-טאסקינג), כמו למשל לנקות את חדרם ולגלוש במדיה חברתית תוך כדי שיחה עם חבריהם. הצ'טים הללו נמשכו לעתים כל הלילה - הנערים ירדו לארוחת ערב משפחתית, וחזרו לקומה למעלה כדי לחדש את השיחה.

"הם הפעילו את צ'ט הוידאו, ואז זרקו סתם את הטלפון איפשהו", אומר החוקר הראשי של יאהו פרנק בנטלי. "למעשה הם דיברו בלי וידאו, כי המצלמה הייתה מופנית לתקרה". אודיו פתוח כזה נשמע דומה לשיחת טלפון מסורתית, אבל אל תספרו את זה לנערים. "זה נחשב כמעט גס רוח לטלפן סתם למישהו", אומר בנטלי, שעבד על המחקר עם מיה סוך, דוקטורנטית באוניברסיטת וושינגטון. מבחינתם זה כמו להגיד: "אני הולך להפריע למישהו ולגרום לטלפון שלו לצלצל, ולהכריח אותו להקדיש לי תשומת-לב".

בסתיו 2012 הייתה שיחה אמצעי התקשורת הפופולרי ביותר בטלפון הנייד. סקר שערכה חברת מחקר הצרכנים MRI-Simmons העלה כי 94% מהמשיבים ביצעו שיחה טלפונית בשבוע שקדם לסקר. באביב 2019 הייתה השיחה אמצעי התקשורת הכי פחות פופולרי, אחרי הודעות טקסט, דואר אלקטרוני, פוסטים במדיה החברתית ושימוש באפליקציות צ'טים, עם 45% בלבד שהשיבו כי שוחחו בטלפון הנייד בשבוע לפני כן. במילים אחרות - פחות ממחצית הנשאלים השתמשו בטלפונים שלהם לשיחות טלפון.

רבים מהמרואיינים לכתבה אמרו שצלצול טלפון מפתיע גורם להם להניח שמישהו מת. אבל כמה מפתחי אפליקציות ומשקיעים חושבים שתקשורת קול בטלפון איננה הבעיה, אלא רק ביצוע שיחת הטלפון. בין עליית הרמקולים החכמים והאוזניות האלחוטיות של אפל והשימוש המסיבי במסרונים קבוצתיים ובשיחות וידאו, הם מהמרים על כך שזהו העיתוי הנכון לקאמבק של הקול.

שיחה קולית בלחיצת כפתור

"עברנו מקווים נייחים לאייפון X, אבל לא שינינו את הדרך שבה אנחנו מטלפנים לבני אדם", אומר אלכס מא בן ה-26, אחד המייסדים והמנכ"ל של החברה מאחורי אפליקציית צ'ט האודיו TTYL. אחר שמא סיים את לימודיו התואר שלו, הוא גילה שקשה לשמור על קשר עם חבריו: מסרונים לא גרמו לו להרגיש מקושר מספיק, ולכן הוא החל לטלפן אליהם בכל שבוע. אבל לשיחות הייתה הרגשה של אירוע מתוכנן מראש.

האפליקציה שהוא השיק בקיץ שעבר דומה לגרסת קול בלבד של HouseParty הישראלית, אפליקציית הווידאו הפופולרית שנרכשה לאחרונה על ידי Epic Games, המפתחת של המשחק פורטנייט.

עם TTYL (ראשי תיבות של Talk to you Later) אתה מרכיב את האוזניות ופותח את האפליקציה, וחבריך מקבלים הודעה שאתה פנוי לשיחה. אנשים יכולים להחזיק "חדר" פתוח לאחרים להצטרף, או לסגור אותו לשיחה פרטית. היישום מתוכנן לקבוצות קטנות וסגורות: לא יכולים להיות לך חברים רבים ב-TTYL כמו בפייסבוק או אינסטגרם - רק כאלו שאתה רוצה באמת לשמוע מהם. "מה שהאפליקציה שלנו מאפשרת לעשות זה להגיע בלחיצה אחת לאוזניים של מישהו ולהתחיל שיחה", אומר מא.

אפליקציה חדשה אחרת בשם Chalk מאפשרת למשתמשים לשלב צ'ט טקסט עם אפשרות לעבור במהירות לשיחת קול. הם יכולים גם להיכנס למצב של האזנה בלבד, כלומר לשמוע הכול אך לא להגיב בדיבור. במקום זאת, הם יכולים להגיב באמצעות טקסט או להדליק שוב במהירות את המיקרופון שלהם. הרעיון הוא להפחית את הזמן והמאמץ שנדרש לעבור בין שיטות התקשורת השונות.

"אנשים מתוכננים כדי לנהל שיחות קול", אומר ז'ויאן אז'נג בן ה-28, מייסד ומנכ"ל החברה שמאחורי Chalk. "אני לא חושב שתכננו אותנו לנהל שיחות טלפון, ואני חושב שאנשים כורכים יחד את הדברים הללו, והמטרה שלנו היא להפריד ביניהם".

אז'נג חושב שלצ'ט חי יש יותר סיכוי להצליח בעתיד מאשר להודעות קוליות, שבהן אנשים "מפוצצים" זה את זה בהקלטות שלהם. זו כבר פונקציה שקיימת ביישומי iMessage של אפל ומסנג'ר של פייסבוק, WhatsApp ואינסטגרם. הסוג הזה של הודעות קוליות פופולרי מחוץ לארה"ב, אך לא המריא בארה"ב עצמה.

פלטפורמות שממוקדות באלמנטים קוליים הושקו ונכשלו פעמים רבות במרוצת השנים, חלקן לפני זמן לא רב. ריאן הובר, שהשקיע ב-TTYL ומנהל שירות מעקב אחרי חברות סטארט-אפ בשם Product Hunt, אומר שהאתר שלו הוא "בית קברות" ליישומי אודיו. "חלק מזה היה פשוט עניין של עיתוי", אומר הובר. "האוזניות האלחוטיות AirPods לא היו קיימות. אוזניות בלוטות' לראש היו הרבה פחות נפוצות. למעט מאוד אנשים היו רמקולים חכמים".

לאנשים נדרש זמן לשנות את ההרגלים שלהם. הוא מודה שייתכן כי TTYL הגיעה מוקדם מדי. כדי שפלטפורמת אודיו תוכל להמריא באמת, היא תצטרך להפחית כמה שאפשר מהחיכוך הקיים ולהפוך את היישום למהיר וקל יותר ממה שמשתמשים יכולים לעשות כעת - כמו מה שסנאפצ'ט עשתה לשליחת תמונות.

קרסטן וידה, אנליסט באינטרנשיונל דאטה, אומר שהוא לא משוכנע שיש די ביקוש לשירותי מסרונים עם פונקציות אודיו נוספות. "אכן יש לך בני עשרה או בשנות ה-20 לחייהם שמסתובבים בחדרי צ'טים של קול עם החברים שלהם, אבל אני לא רואה את זה כתופעה המונית", הוא אומר. "אני בן 56 ואני שונא להשתמש בטלפון". לדעתו, ברוב המקרים, שימושים בטקסט יהיו יעילים יותר.

הגיימרים החזירו את השיחות

פיטר רוחאס, שותף ב-Betaworks Ventures, קרן הון סיכון בשלב הסיד, אומר שיש יתרון באי הוספת אודיו ליישום צ'טים של טקסט. קשה מספיק לנהל את חוויית המשתמש כשמתמקדים תחילה באודיו, שלא לדבר על הוספת אופציה שלו כאפשרות שנייה. "אתה צריך לאזן את הדברים שמיוחדים ועדיפים באודיו עם הדברים שמרגיזים בו", הוא אומר. הוא חושב שזה שווה ניסיון, גם בגלל הדור החדש של המשוחחים. "אם מעולם לא הקדשת זמן רב לשיחות טלפון, היחסים שלך עם האודיו הולכים להיות שונים", הוא אומר.

Betaworks הכריזה לאחרונה על סמינר "מחנה אודיו" (אודיו-קאמפ) של 11 שבועות שכולל הדרכה ומימון לחברות סטארט-אפ שמתמקדות באודיו, ובנוסף השקיעה ב-Yac Chat, פלטפורמת הודעות קוליות לעובדים מרחוק. מסרוני קול נשלחים ומתקבלים כמו מסרונים מיידיים, אך המקבל יכול להאזין להם בזמנו החופשי.

רוחאס רואה את מסרוני הקול כמתאימים יותר למקום עבודה. "רוב האנשים לא רוצים להיות בשיחת ועידה כל היום", הוא מסביר. אולם הוא חושב שזה עובד עם קבוצות חברתיות שמתקבצות סביב אותו הדבר, כמו משחק וידאו. המשחקים הכשירו במידה רבה את הזירה לצ'טים מודרניים של אודיו.

אז'נג, המייסד של Chalk, הוא גיימר לשעבר שהשתמש בפלטפורמות שונות כדי לתקשר עם חבריו כשהוא שיחק במשחק League of Legends. הם דילגו בין הודעות טקסט ב-iMessage ומסנג'ר לשיחות וידאו בסקייפ.

ואז, ב-2015, דיסקורד (Discord) השיקה פלטפורמה לתקשורת טקסט ואודיו בזמן משחקי וידאו. היא צמחה מאז ל-56 מיליוני משתמשים פעילים בחודש - שרבים מהם אינם גיימרים. מנכ"ל דיסקורד ג'ייסון סיטרון אומר ששליש מהמשתמשים בצ'ט הקולי באתר שלו אינם משחקים במהלך השיחות. "ככל שיותר אנשים מאמצים את דיסקורד, אנחנו מוצאים שיותר ויותר מהם משתמשים בזה למטרות שאינן משחק וידאו", הוא אומר. "אולי זו אינדיקציה לכך שאנשים רוצים לתקשר באופן כללי".

סיטרון אומר שהוא רואה ארגונים ללא מטרות רווח שמציעים שירותי בריאות נפש כמו שיחות באפליקציה שלו. שרת אחד של דיסקורד מטפל ב-450 נגני טרמבון שהשתמשו בצ'ט הקולי כדי ליצור מוזיקה יחד.

פרופיל הטוויטר של החברה כבר לא מתייחס לגיימרים. "אנחנו עוברים כעת תהליך כדי לתרגל איך לדבר על עצמנו", אומר סיטרון. "זה במידה רבה שירות הכול-כלול של קול, טקסט וצ'ט וידאו". במקביל, Epic Games השיקה צ'ט קול שמאפשר למשתמשים לשוחח - גם כשהם לא משחקים בפורטנייט.

פייסבוק לא חושפת כמה שיחות קול בלבד מתבצעות בפלטפורמה שלה, אם כי היא אומרת ש-500 מיליוני משתמשים מתחברים בווידאו וקול במסנג'ר בכל חודש. דוברת של החברה לא חשפה תוכניות כלשהן לתוספות אודיו ספציפיות בעתיד, איך היא ציינה ממצא אחד: בשיחות ארוכות בין בני עשרה, המצלמה של הטלפון מכוונת במקרים רבים לתקרה.