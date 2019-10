שבת מטורפת לשוק הקריפטו: מחיר הביטקוין זינק 30% ל-10,000 דולר

על רקע ההצהרה אתמול (יום ו') של נשיא סין שי ג'ינפינג, שלפיה מדינתו רוצה להוביל את פיתוח טכנולוגיית הבלוקצ'יין, נרשמה ביממה האחרונה עלייה חריגה במחירו של המטבע הדיגיטלי המוביל. הבוקר (שבת) זינק הביטקוין מעל ל-10,000 דולר - מחירו הגבוה ביותר מאז 22 בספטמבר. בכך השלים הביטקוין זינוק יומי של כ-30% - עלייה יוצאת דופן גם בשוק תנודתי מאוד כמו שוק הקריפטו.

אתמול (יום ו') בבוקר נסחר הביטקוין (BTC) במחיר ממוצע של 7,500 דולר, לפי נתוני אתר CoinMarketCap. נכון לשעה 9:00 הבוקר (שבת) נע מחיר הביטקוין סביב 9,600 דולר, כארבע שעות לאחר שזינק מעל ל-10,000 דולר. מחירו הנוכחי משקף לביטקוין שווי שוק של כ-173 מיליארד דולר - יותר מ-68% משוויו של כלל שוק הקריפטו, המונה כיום 3,047 מטבעות דיגיטליים שונים. יחד עם הזינוק במחיר נרשמה ביממה האחרונה עלייה חדה במחזורי המסחר במטבעות דיגיטליים בבורסות הקריפטו, וגם עלייה במחזורי המסחר בחוזים עתידיים על הביטקוין בבורסות כמו Bakkt.

הזינוק החריג של הביטקוין הפתיע אפילו תומכים ותיקים במטבע הדיגיטלי. אריק וורהיס, מייסד ומנכ"ל בורסת הקריפטו ShapeShift, צייץ הבוקר בטוויטר: "מישהו יכול לומר לי מתי בפעם האחרונה זינק הביטקוין 30% ביממה? זה לא אמיתי". ווורהיס הוסיף כי "בבועה של מאי 2011 היו כמה ימים שבהם מחיר הביטקוין זינק ב-100% ביום. אבל שווי השוק אז היה כה זעיר בהשוואה להיום".

Can anyone tell me the last time Bitcoin moved up >30% in one day? This is unreal.