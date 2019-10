מה קרה כשביידן ניסה לפנות למצביעים הלטינים ואיך זה קשור לטראמפ

סגן הנשיא לשעבר ואחד המתמודדים הדמוקרטיים לנשיאות, ג'ו ביידן, השיק קמפיין שפונה למצביעים הלטיניים בשם Todos Con Biden (כולם עם ביידן), אך שכח לרכוש את הדומיין תחת אותו שם. מספר שעות לאחר שהקמפיין של ביידן הושק, צוותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רכש את הדומיין במקומו, וניצל את האתר כדי לפרסם מסרים נגד ביידן.

כעת, כשגולשים נכנסים לאתר todosconbiden.com מופיע בפניהם הכיתוב "אופס, ג'ו שכח מהלטינים" באנגלית וספרדית ו"ג'ו כולו דיבורים". בתחתית העמוד כתוב כי הוא נקנה ע"י צוות הקמפיין של טראמפ. בנוסף, האתר מציע למשתמשים ללחוץ על שני לינקים עם הכיתוב "קדימה" באנגלית או ספרדית, שמובילים אותם לעמוד הקמפיין של טראמפ שפונה לקהל הלטיני.

בנוסף, צוות הקמפיין של טראמפ פתח גם עמוד פייסבוק ומשתמש בטוויטר תחת השם Todos Con Biden. בעמוד הטוויטר פורסמו מספר פוסטים שמביעים ביקורת כלפי ביידן, ובתיאור שלו גולשים מתבקשים לשלוח את ההודעה VAMOS למספר 88022. לפי אתר Insider, גולשים שעשו זאת קיבלו בחזרה הודעה בה נכתב "שלחו את מספר המיקוד שלכם כדי לתמוך בנשיא טראמפ נגד פייק ניוז".

