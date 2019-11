סשה ברון כהן נגד צוקרברג: בשנות ה-30 היה מאפשר לפרסם מודעות להיטלר על "הבעיה היהודית"

הליגה נגד השמצה העניקה את פרס המנהיגות לשנת 2019 לשחקן והקומיקאי היהודי בריטי סשה ברון כהן, זאת עקב ניסיונותיו להעלות למודעות, באמצעות הדמויות אותן הוא מגלם, את בעיית הגזענות והשנאה העולמית, בתקשורת ומחוצה לה.

בנאום שנערך בוועידת Never Is Now של הליגה נגד השמצה שהתקיימה השבוע, כהן כינה את חברות המדיה החברתית "ביוב של תיאוריות קנוניה ושפלות", תוך שהוא מכוון למנהיגי גוגל, יוטיוב וטוויטר. דבריו מגיעים לאחר שלטענתו הם לא פעלו באופן נמרץ יותר על מנת להסיר דברי שנאה וגזענות מהפלטפורמות שלהם. עם זאת, הוא הקדיש את הביקורת הנושכת ביותר שלו למארק צוקרברג, מייסד ומנכ"ל פייסבוק, אותו כינה "בלתי נסלח" והשווה אותו ליוליוס קיסר בתקופת האימפריה הרומית.

"אני רק קומיקאי ושחקן. אני לא איזה מלומד, "אמר כהן. "אבל דבר אחד די ברור לי: כל השנאה והאלימות הללו מקלים על קומץ ענקיות טכנולוגיה לתפקד כמכונות התעמולה הגדולה בהיסטוריה."

כהן אינו האחרון שנוקט עמדה נגד צוקרברג, לאחר שהאחרון התמודד עם ביקורת נוקבת באשר לכך שאיפשר לפוליטיקאים לשקר בפרסומות בפייסבוק, ולאחר שפורסם דבר פגישתו עם מחוקקים ואף עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפני כחודש, במטרה לרכך את גישתם לחברת הענק שלו, שנמצאת תחת לחץ רגולטורי.

דובר פייסבוק אמר אז שצוקרברג נפגש עם קובעי המדיניות "כדי לשמוע את הדאגות שלהם ולדבר על עתיד הרגולציה של האינטרנט", ואמר שפגישתו של צוקרברג עם טראמפ הייתה "מועילה". אתמול, לאחר ש- NBC News דיווחה על ארוחת הערב בין טראמפ למנכ"ל פייסבוק, צייצה אליזבת' וורן כי "זו שחיתות פשוטה".

"צוקרברג אמר שחברות המדיה החברתית צריכות לעמוד בהבטחות שלהן ולתפקד באחריות," אמר כהן. "אבל הוא לא ענה על השאלה, מה צריך לקרות כשהם לא. נכון לעכשיו, די ברור שלא ניתן לסמוך עליהם שיצליחו להסדיר את הנושא בעצמם. "

בנאומו, כהן השווה את פייסבוק למסעדה מפוארת, וטען כי לצוקרברג יש את אותה האחריות בתוך חברת האינטרנט שלו, שיש לשף במסעדה שלו.

"אם ניאו-נאצי נכנס למסעדה ומתחיל לאיים על לקוחות אחרים, תוך כדי שאומר שברצונו להרוג יהודים, האם בעל המסעדה, כעסק פרטי, יידרש להגיש לו ארוחה אלגנטית בת שמונה מנות?" שאל כהן, וענה מיד "ברור שלא. לבעל המסעדה יש כל זכות חוקית, ואכן, אני טוען שגם חובה מוסרית, להוציא את הנאצים ההם החוצה. וגם לחברות הטכנולוגיה האלה יש אחריות כזו.

"אם אתה משלם להם מספיק, פייסבוק תריץ כל מודעה 'פוליטית' שתרצה, גם אם מדובר במודעה שקרית," אמר. "והם אפילו יעזרו לך למקד את השקרים האלה למשתמשים שלהם, על מנת להשיג השפעה מקסימלית. תחת ההיגיון המעוות הזה, אם פייסבוק הייתה קיימת בשנות השלושים, להיטלר היה מותר לפרסם מודעות בנושא 'הפיתרון' שלו ל'בעיה היהודית'".

כהן טען כי צוקרברג הוא אחד מששת האנשים המשפיעים ביותר מבחינה תקשורתית, המחליטים לאיזה מידע ייחשפו אנשים ברחבי העולם. הוא מנה את צוקרברג מנכ"ל פייסבוק, ואת מנכ"לי גוגל, אלפאבית, יוטיוב וטוויטר. "כולם ביליונרים, כולם אמריקאים, ולכל אחד מהם חשוב יותר להרוויח כסף, מאשר להבטיח את עתיד הדמוקרטיה".

השחקן תקף את צוקרברג גם בגלל עמדתו, שמאפשרת למכחישי השואה להפיץ קונספירציות בנוגע לרצח העם ההמוני של עם ישראל לפני פחות ממאה שנה. בשנה שעברה אמר צוקרברג כי פוסטים המכחישים את השואה "פוגעים מאוד". אולם, כהן טוען שצוקרברג לא רוצה למחוק אותם, מכיוון שמנכ"ל פייסבוק אמר כי "אנשים שונים יכולים לטעות." כהן כינה את הנמקה של צוקרברג "טירוף".

"ברגע זה עדיין יש מכחישי שואה בפייסבוק", אמר כהן. "גוגל עדיין לוקחת אותך לאתרי הכחשת השואה הדוחים ביותר". הוא המשיך והאשים את חברות המדיה החברתית על כך שאיפשרו להכחשת השואה להתפשט. "יש לנו מיליוני ראיות המוכיחות כי השואה אכן קרתה. זו עובדה היסטורית. ולהכחיש אותה, זאת לא איזו דעה אקראית. מי שמכחיש את השואה שואף לעודד עוד ועוד אנשים להאמין שהיא לא הייתה."

כהן הציע להכפיף את הרשתות החברתיות לאותן תקנות שמרבית המדיות האחרות, החל מעיתונים, דרך חדשות בכבלים ועד מפיקי טלוויזיה וסרטים, נאלצות לאמץ, וכן לאלץ אותו להחזיק באחריות לנזק שהמוצרים שלהן גורמים.

"בכל ענף אחר, חברה אחראית כאשר המוצר שלה פגום," אמר. "כשמנועים מתפוצצים או כאשר ישנה תקלה בחגורות הבטיחות, חברות רכב מבצעות ריקול לעשרות אלפי רכבים, בעלות של מיליארדי דולרים. נראה רק הוגן לומר לפייסבוק, יוטיוב וטוויטר, 'המוצר שלך לקוי, אתה מחויב לתקן אותו לא משנה כמה זה יעלה לך'".