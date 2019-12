טראמפ הטיל מכסים על פלדה ואלומיניום המיובאים מברזיל וארגנטינה

הנשיא האמריקאי דונאלד טראמפ הטיל היום (ב') מכסים על פלדה ואלומיניום המיובאים מברזיל וארגנטינה, והאשים את המדינות כי הן מבצעות מניפולציה על המטבע המקומי שלהן.

"ברזיל וארגנטינה מנהלות פיחות מאסיבי של המטבעות שלהן. וזה לא טוב לחקלאים שלנו", צייץ טראמפ. "לכן, אחזיר את התוקף לתעריפים על כל הפלדה והאלומיניום המועברים לארצות הברית מאותן מדינות באופן מיידי".

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....