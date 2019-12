"הסיוט שלפני חג המולד": כך מסקרת התקשורת הבריטית את הבחירות

אזרחי בריטניה התעוררו הבוקר ליום בחירות. בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות הם נאלצים לצאת ולהכריע לגבי עתיד המדינה, שלא מצליחה להשתחרר מפלונטר הברקזיט. בבחירות מתמודדים ראש בראש מנהיג השמרנים בוריס ג'ונסון - שמבטיח "מתנת חג מולד" ויציאה מהירה מהאיחוד - ומנהיג הלייבור ג'רמי קורבין - שדווקא רוצה לגבש הסכם חדש עם האיחוד וללכת למשאל עם נוסף בסוגיה.

העיתונות הבריטית מעולם לא פחדה לנקוט בעמדה נועזת ולהגיד בדיוק מה היא חושבת על כל העניין הזה. כך, למשל מנהיג הלייבור ג'רמי קורבין הוצג בעבר כתרנגולת על שער The Sun ואילו "The Daily Mail" לא התבייש וקרא לחברי הפרלמנט הבריטי שוטים. הפעם, העיתונות בבריטניה הגדירה את הבחירות כ"גורליות ביותר". לכלי התקשורת במדינה יש מסורת ארוכה של הצהרה במי הם תומכים בבחירות והצגת הנימוקים שלהם. גם היום הם דחקו באזרחים לצאת ולהצביע, וגם הסבירו מי הוא בדיוק הבחירה הנכונה.

אלה שערי העיתונים הבולטים ביממה האחרונה.

The Sun חילקו הבוקר את העולם לדיכוטומיה ברורה: טובים נגד הרעים. הטובים, שיצבעו את בריטניה באור ובשמחה, הם השמרנים, כשג'ונסון עומד בראשם. בצד של הרעים נמצאים קורבין ומפלגת הלייבור. "אם בוריס ינצח היום, יתחיל מחר בבריטניה עתיד מזהיר... אבל אם ג'אז האדום (ג'אז הוא כינוי לג'רמי, והאדום מרמז על השתייכות לקומוניסטים, פ"ט) ייכנס פנימה, האור יכבה לתמיד", נכתב בשער העיתון.

"The Daily Mail" גם התייצב לצידו של ג'ונסון: "ההצבעה שלכם מעולם לא הייתה כל כך חיונית... אתם חייבים לתמוך בבוריס". ב-"Daily Mail" הוסיפו לתמיכה גם את השחקנית מורין ליפמן, שטוענת כי "קורבין יהיה כתם על בריטניה".

בגרסה הסקוטית של "The Daily Mail" החליטו להראות לקוראים איך "קורבין עשוי להיראות כסנטה", ולצידו הציבו את מנהיגת סקוטלנד ניקולה סטרג'ן (גם היא עם כובע סנטה כמובן). לאפשרות שקורבין ינצח קראו ב-"Daily Mail" "הסיוט שלפני חג המולד".

עוד תומך נלהב של ג'ונסון הבוקר היה "Daily Express". השער של העיתון דחק בקוראים להצביע לשמרנים והודיע להם כי "הברקזיט ובריטניה נמצאת בידיים שלכם".

Thursday’s Daily EXPRESS: "BreXit AND Britain In Your Hands" #BBCPapers #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/kxLMgYwdhV