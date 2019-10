"פרלמנט של שוטים": לתקשורת הבריטית נמאס מהברקזיט

ניסיון הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי הגיע לגבהים חדשים של אבסורד אתמול, והתקשורת הבריטית איבדה סבלנות. בעוד הכישלון הקודם של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון בפרלמנט הבריטי לווה בביקורת חצופה וחסרת גבולות, הפעם שערי העיתונים של מהדורת יום ראשון היו מיואשים אך גם כועסים יותר.

אתמול ניסה ג'ונסון לאשר את הסכם הברקזיט שהשיג מול האיחוד האירופי, אך באופן מפתיע הוא לא הצליח. המתנגדים טירפדו את ההסכם בעזרת תיקון חוק, שקבע ההסכם לא ייחשב ל"הסכם מאושר" אלא רק אחרי שיעבור שלבי אישור נוספים. תאריך היציאה המתוכנן הוא בעוד שבוע וחצי - ה-31 באוקטובר. כך שהזמן דוחק, ולממשלה הבריטית לא הייתה ברירה אלא לפנות לאיחוד האירופי ולבקש דחייה נוספת של הברקזיט. אך ראש הממשלה, שאמר בעבר שהוא מעדיף להיות "מת בתוך שוחה" מאשר לבקש דחייה נוספת, החליט לתקוע מקל בגלגלי הממשלה שלו. לצד הבקשה הרשמית שהוגשה, עליה סירב לחתום, ג'ונסון שלח גם מכתב שבו דרש מהאיחוד לא לאשר את הדחייה. מבולבלים? לא רק אתם. שערי העיתונים בבריטניה הבוקר היו מלאים בהרבה מאוד כעס ובעיקר לא חששו להציג עמדה ברורה.

השער של "The Daily Mail" תקף את חברי הפרלמנט הבריטי על כך שגרמו לדחיית ההסכם. מתחת לכותרת "בית של שוטים" מופיעות תמונות של ארבעה חברי פרלמנט (ג'רמי קורבין, אוליבר לטווין, ג'ון ברקו ופיליפ האמונד). העיתון הבהיר לקוראים שלו בדיוק מה דעתו. "בריטניה הייתה יכולה להתחיל להחלים היום לאחר ייסורי הברקזיט. במקום זאת, חברי הפרלמנט מעמידי הפנים כפו עלינו עוד דחייה מייסרת", נכתב בשער של "The Daily Mail".

The House Of Fools. Today Britain could have begun to heal after the end of our Brexit purgatory. Instead, posturing MPs subjected us to yet more agonising delay - https://t.co/cuzCriQ9V7 Glen Owen & @MrHarryCole#frontpagestoday #UK #TheMailOnSunday pic.twitter.com/vCfCcybPeY - Front Pages Today (@ukpapers) October 20, 2019

השער של "The Mirror" מתייחס להפסד של ג'ונסון עם מילה אחת: "הושפל". השורה הראשונה של הכתבה, שמגוללת את דרמת הברקזיט, נפתחת עם שורה שלא מותירה ספק לגבי מה שחושבים בעיתון על ראש הממשלה. "בוריס הרברבן הובס בשנית", כתבו ב-"The Mirror".

ה-"Daily Express" הוא תומך נלהב בהיפרדות מהאיחוד האירופי, ואף הדגים זאת בשבוע שעבר עם שער שביקש שג'ונסון "פשוט יעשה את זה". התבוסה בפרלמנט אתמול הכעיסה מאוד את עורכי העיתון. בשער העיתון הבוקר נכתב בגדול "למה הם לא נותנים לנו לעזוב?".

ככה נראה השער הבוקר:

וכך הוא נראה לפני יומיים:

Daily Express front page. 18 October 2019 pic.twitter.com/1W6WlPNfYQ - Kate Lyons (@MsKateLyons) October 18, 2019

"The Independent" בחר להציג הבוקר בשער תמונה מהפגנת הענק, שבה צעדו מעל מיליון איש ליד הפרלמנט בלונדון ודרשו קיום משאל עם חדש על הברקזיט. "היום שבו גרמתם לג'ונסון להקשיב", נכתב בשער.

The Day You Made Johnson Listen. Million march on Westminster to demand a Final Say on Brexit. Extension rebellion: PM defeated but refuses to negotiate delay on UK's behalf - https://t.co/ge9hmq7i0o @andywoodcock#frontpagestoday #UK #TheIndependent pic.twitter.com/tfQJgrceNT - Front Pages Today (@ukpapers) October 20, 2019

שער נוסף שכדאי להתעכב אליו הוא דווקא מאתמול, כשלג'ונסון עוד הייתה תקווה לשינוי. ג'ונסון כתב טור ל"The Sun" שבו הסביר מדוע הפרלמנט צריך לתמוך בתוכניות שלו. ב"Sun" החליטו לקדם את המאמר בעמוד הראשי על ידי הדבקת ראשו של ג'ונסון על דמותו של ג'ון טרבולטה בסרט "שיגעון המוזיקה" (Saturday Night Fever), ולהודיע לקוראים שראש הממשלה מסביר "Why i want to be A... Saturday night leaver".