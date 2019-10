בוריס ג׳ונסון אחרי התבוסה בפרלמנט: ״אנסה להעביר את הסכם הברקזיט שוב בשבוע הבא״

ברלין. הפרלמנט הבריטי הצביע היום בעד עיכוב נוסף בהליך הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי. חברי הפרלמנט, כולל "מורדים" מתוך שורות המפלגה השמרנית ונציגי צפון-אירלנד, הצביעו בעד תיקון שמשמעותו המעשית היא שראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ייאלץ לבקש עוד הערב מבריסל הארכה נוספת של שלושה חודשים, כדי להשלים את חקיקת ההסכם שגיבש ברגע האחרון. בתגובה להוספת התיקון לחוק משכה הממשלה את ההסכם, והיא תביא אותו להצבעה מחדש בשבוע הבא. התיקון התקבל ברוב של 322 מול 306. ג'ונסון, מצדו, הציג עמדה בלתי מתפשרת וטען כי החוק "אינו מחייב" אותו לבקש הארכה מהאיחוד האירופי והתחייב כי אין בכוונתו לעשות זאת.

"ההצבעה עוקרה ממשמעות", אמר ג'ונסון, אחרי שממשלתו משכה את ההסכם מהדיון בפרלמנט. "אני לא הולך לדון בהארכה עם האיחוד האירופי, והחוק לא מחייב אותי לעשות זאת", אמר ג'ונסון. "אני אגיד לאיחוד האירופי - עיכוב נוסף יהיה רע לבריטניה ולאיחוד האירופי". הוא אישר כי הממשלה תציג מחדש את ההסכם להצבעה בשבוע הבא. הוא אמר כי חברי הפרלמנט ישנו את דעתם בשבוע הבא, ויאשרו את ההסכם.

'I will not negotiate a delay with the EU and neither does the law compel me to do so'@BorisJohnson says he will not request an extension to Brexit https://t.co/CsFRue9gLi pic.twitter.com/vTzQ77atkn