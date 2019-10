ג'ונסון דורש מהאיחוד לא לאשר את בקשת ממשלתו לדחיית הברקזיט

הממשלה הבריטית ביקשה באופן רשמי דחייה במועד הפרישה מהאיחוד האירופי (ברקזיט); כך עידכנו אמש גורמים בכירים באיחוד האירופי, אחרי שיחת טלפון בין ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון לנשיא המועצה האירופית דונלד טוסק. עם זאת, כלי התקשורת בבריטניה דיווחו כי הבקשה נשלחה בלתי-חתומה לבריסל, ולוותה במכתב נוסף, אותו כתב ג'ונסון, ובו הוא מפציר באיחוד לא לאשר את בקשת ההארכה ועל ידי כך להביא לכך שבריטניה תפרוש מהאיחוד עד ה-31 באוקטובר. ג'ונסון מקווה כי אם האיחוד האירופי יסרב להעניק הארכה נוספת, חברי הפרלמנט ייאלצו להצביע בעד ההסכם שלו בשבוע הבא, או לפרוש מהאיחוד ללא הסכם כלל.

● למכתב המלא ששלח ג'ונסון לאיחוד האירופי

● למכתב המלאה ששלחה ממשלת בריטניה לאיחוד האירופי

שליחת שני מכתבים סותרים על ידי אותה הממשלה היא אירוע חריג, ופרשנים בבריטניה נאבקו למצוא תקדים להתנהלות הנוכחית של ממשל ג'ונסון. חלקם העריכו כי ג'ונסון אף עשוי לעמוד לדין על פעולה זו, ואולי על "ביזוי" "חוק בן" שעבר בפרלמנט. החוק, שעבר בפרלמנט בחודש שעבר, קובע כי ג'ונסון חייב לבקש הארכה של עד שלושה חודשים במקרה שלא יאושר הסכם בפרלמנט עד אתמול ב-23:00 (שעון בריטניה).

תסריט זה אכן התממש. מה שטירפד את ההסכם אמש היה תיקון לחוק, הקובע כי ההסכם לא ייחשב ל"הסכם מאושר" אלא רק אחרי שיעבור שלבי אישור נוספים. התיקון נתמך ברוב של 322 חברי פרלמנט, מהם "מורדים" שמרנים ונציגי צפון-אירלנד המתנגדים להסכם, מול 306 מתנגדים. ג'ונסון היה נשמע שש לקרב אחרי ההפסד אתמול, והבטיח שלא יבקש דחייה מהאיחוד האירופי, אך ככל הנראה חזר בו שעות לאחר מכן. בעבר אמר כי יעדיף להיות "מת בתוך שוחה" מאשר לבקש דחייה נוספת. קצת אחרי חצות (שעון ישראל) אישר טוסק בציוץ בטוויטר כי "בקשת ההארכה התקבלה".

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit