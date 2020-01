לחסוך אשפוזים חוזרים ולהציל חיים: המערכת הלבישה שמתריעה מראש על התקף קוצר נשימה

הכתבה מטעם Together

אדם שלא מתמודד עם מחלת נשימה כרונית, כנראה לא יבין לעולם את הרגע הזה: הרגע שבו מתחיל התקף חמור, קוצר נשימה איום, שבמקרים הגרועים יסתיים באשפוז של כמה ימים (ואף יותר מזה) - ובמקרים החמורים באמת, גם במוות. החולים הכרוניים, הסובלים מאסתמה, ממחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), מסרטן הריאות וממחלות קשות אחרות מסוג זה, מתמודדים עם המציאות הזו לאורך כל חייהם, ויודעים כי בכל רגע נתון ההתקף הבא עשוי להגיע. האם יש דרך לצפות אותו מראש?

מתברר שכן: לאורך השנים חקרה הרפואה המודרנית את נושא מחלות הנשימה הכרוניות לעומקו, וגילתה כי ישנם סימנים מקדימים שעשויים לבשר על התקף מתקרב. סימנים אלו יכולים להופיע כמה שעות ואפילו ימים אחדים לפני ההתקף - ואם החולה ינקוט בפעולות טיפוליות פשוטות יחסית כבר בשלב זה, ההתקף יהיה קל הרבה יותר ואולי אף לא יתרחש. הבעיה היא שכדי לצפות התקף שכזה מראש, יש לנטר את נשימתו של החולה בצורה מדויקת 7/24, דבר שעד לאחרונה נשמע בגדר בלתי אפשרי.



טכנולוגיה חדשה, המשלבת בין סנסור לביש לבין מערכת AI (בינה מלאכותית), מביאה איתה בשורה לאותם חולי מחלות נשימתיות כרוניות: סנסור מיוחד שנלבש באזור בית החזה, מנטר ומנתח את נשימתו של החולה דרך קבע וללא הפסקה. במקרה של סימנים המעידים על התקף מתקרב, הוא שולח התראה אל הסמארטפון של המטופל, ומודיע לו כי עליו לנקוט בצעדים מניעתיים שיחסכו ממנו את ההתקף הקשה, את האשפוז ואת סכנת החיים.

"מדובר בסנסור לביש שמוטמע ברצועת חזה מיוחדת או מוצמד אל החזה בעזרת מדבקות, ומנטר בצורה מדויקת את הדפוס הנשימתי של כל חולה", מספרת ד"ר כרמית לוי, מנכ"לית חברת ResMetrix שפיתחה את המערכת החדשנית. "הרעיון הוא שאנחנו מנטרים את הדפוס הנשימתי של כל חולה ואת השינויים בנפחי הנשימה שלו ועל פי אלגוריתם ייחודי יכולים לזהות מתי החולה עומד לפני התקף, בשלב מוקדם של תחילת הידרדרות.

"היתרון הגדול הוא שהסנסור, המתריע על ההתקף המתקרב, מאפשר למטופל להתחיל את הטיפול בביתו, בסביבה הטבעית שלו. לכן מעבר לעובדה שהוא יחסוך את האשפוז ואת הסבל הרב, הכול נעשה בצורה נוחה ופשוטה למדי. חשוב להבין שאנחנו מדברים כאן על מאות מיליוני חולים בעולם - 250 מיליון חולי COPD, ו-300 מיליון חולי אסתמה. רבים מהם מתאשפזים שוב ושוב בבית החולים בשל התקפים חוזרים (על פי הסטטיסטיקה, 20% מהחולים שהתאשפזו בשל התקף COPD בעבר, יתאשפזו שוב בעתיד בשל התקף נוסף בתוך חודש בלבד). בארה"ב לדוגמה, אשפוז חוזר גורר אחריו קנס כספי. בעזרת המערכת שלנו ניתן לחסוך מהם את כל זה".

לעמוד המוצר באתר Together>>



"החדשנות היא בסנסור עצמו שיש לנו עליו פטנט רשום ומאושר בארה"ב" ובאלגוריתמים ייחודיים, ממשיכה ומסבירה ד"ר לוי. הסנסור מודד בצורה מדויקת מאוד את הדפוס הנשימתי ואת נפחי הנשימה של החולה - נפח האוויר שהוא מכניס לריאותיו, קצב הנשימה ועוד. השינויים נמדדים בכל פעילות של החולה: כשהוא הולך, כשהוא רץ, כשהוא ישן, כפי שאומרת הסיסמה שלנו - anywhere, any time".

כשמדובר בזיהוי בשלבי ההתקף המוקדמים - לעיתים גם משאף יספיק

עד כמה חשובה ההתרעה המוקדמת על התקף מתקרב? כאמור, התקף חמור שכזה יכול להגיע עד כדי סכנת חיים כאשר הוא קשה במיוחד - ובקרב חולי מחלות נשימה כרוניות התקף קשה הוא לא עניין נדיר. טיפול מקדים, כאשר אותם דגלים אדומים מורמים בזמן, יכול להסתכם בפעולה מינורית מאוד, שתמנע את המשך ההחמרה.

"כאשר ההתקף לא חמור עדיין, יכולים החולים פשוט להיעזר במשאף שיש להם בבית", אומרת ד"ר לוי, "מה גם שלעיתים ההחמרה מתחילה משום שהם שכחו להשתמש במשאפים. אם ההתקף חמור יותר, הם יכולים לפנות לרופא האישי שלהם ולקבל טיפול מתאים, סטרואידים וכדומה, שיקלו על התסמינים, או להגדיל את המינון הניתן להם באמצעות המשאפים.

"חשוב להבין: עבור אותם חולים, ההתראה המוקדמת היא קריטית. ברגע שמזהים את הבעיה ומתחילים לטפל בה מספיק מוקדם,ההתקף החמור ימנע. החולה יקבל את הטיפול, ירגיש טוב יותר - ולא יצטרך להתאשפז, ואולי אף לא יזדקק לעזרת הרופא".

לדברי רו"ח שוקי כהן שרת, מייסד ויו"ר הדירקטוריון של פלטפורמת ההשקעות "Together", המבצעת בימים אלו קמפיין השקעה ב-ResMetrix הוסיף:"הפיתוח המדובר ממשיך את התפיסה של מערכת הבריאות המודרנית העולמית, שחושבת דיגיטלית ומעוניינת להוציא את הטיפול מבית החולים לבית המטופל, במיוחד כשמדובר בחולים כרוניים כאלו. חשוב שחולים כאלו יהיו מנוטרים מסביב לשעון ע"י מערכת ניטור חכמה ומדויקת, והמערכת הזו מאפשרת זאת. מדובר במהפכה, כי המערכת יכולה לזהות ולהרים דגלים אדומים הרבה לפני שהמצב של החולה מידרדר.

"מדובר בשוק גדול מאוד ומשמעותי מאוד של חולים, כעל פיתוח המערכת פועלים מיטב המוחות הישראלים בתחום בעיות הנשימה, ולא במקרה החלטנו ב Together להצטרף לסבב ההשקעה בה. אנחנו בוחרים בממוצע באחת מתוך 50 חברות, וכאן זיהינו את הפוטנציאל שנמצא גם בצוות, גם במוצר וגם בשוק הגדול".

החברה זכתה במענק מרבי בתוכנית "ממשל-טק"

המוצר של Resmetrix נמצא כבר בשלבי הפיתוח הסופיים שלו: אב טיפוס של הסנסור כבר קיים, ואף נבדק על עשרות מטופלים ראשונים בניסוי קליני שהתרחש בבית החולים רמב"ם. "בשנה הקרובה אנחנו מתכננים לפתח את המוצר הסופי ולבחון אותו בניסויים קליניים נוספים", מספרת ד"ר לוי. "הצפי שלנו להגעה לשוק הוא עד שנתיים". עדות טובה ליציבותה של החברה ולחוסנה היא הפטנט הרשום שלה, כאמור, בארה"ב, אך גם כאן בישראל כבר קיבלה Resmetrix הכרה מטעם הממשלה במסגרת תוכנית הבריאות הדיגיטלית "ממשל־טק", של המדען הראשי ומשרד הבריאות. החברה זכתה במענק של מיליוני שקלים- אחת מתוך חברות בודדות שנבחרו



"מדובר בתוכנית שהדגש שלה היה על הפן הבריאותי והטיפולי בבית", מספרת ד"ר לוי. "התחרות הייתה קשה, אך בסופו של דבר קיבלנו מענק של שני מיליון שקל, שמהווה 50% מהתקציב הכולל של הפרויקט - זהו שיעור המענק הגבוה ביותר שניתן היה לקבל במסגרת התוכנית הזו".



"מעשית, ההכרה הזו של המדינה אומרת שעל כל דולר שאדם ישקיע בחברה דרכנו, המדינה תשקיע דולר משלה", מוסיף רו"ח כהן שרת. "כלומר כשאדם משקיע היום ב-Resmetrix, הוא יודע שלמעשה שסכום ההשקעה שלו מוכפל., בימים אלו Together מנגישה למשקיעים את האפשרת להשקיע בחברה בסכום מינימלי של 15 אלפי דולר ולהצטרף כבעל מניות בחברה פורצת הדרך לצד משקיעים מובילים.

לסיכום אפשר לומר כי המערכת של Resmetrix, עשויה לספק את הפתרון שחולים רבים מאוד מסביב לעולם חיכו לו במשך שנים רבות. כזה שיכול לשפר את איכות חייהם ולחסוך כסף רב למערכות הבריאות. לצד זה, המערכת עשויה להוות דוגמה לשילוב אופטימלי ומעניין מאוד בין שתיים מהטכנולוגיות החדישות ביותר בעולם הטכנולוגי של ימינו: בינה מלאכותית (AI) ומחשוב לביש. ימים יגידו כמה גבוה יכול להגיע השילוב הזה בין השתיים.

לעמוד המוצר באתר Together>>