דיווח: צרפת התקפלה ולא תגבה "מס דיגיטלי" על חברות טכנולוגיה אמריקאיות השנה

התפתחות בסכסוך המתמשך בין צרפת לארה"ב סביב ה"מס הדיגיטלי" שהוטל במדינה על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות: לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", צרפת התקפלה ותדחה את גביית המס עד לסוף 2020, בזמן ששני הצדדים דנים בפתרון לסוגיה. העיתון האמריקאי ציטט בכיר בממשל האמריקאי שאמר, כי בשיחת טלפון שהתקיימה אמש בין נשיא צרפת לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הסכים עמנואל מקרון לדחות את גביית המס הדיגיטלי - 3% על ההכנסות במדינה - עד לסוף השנה, בתמורה לביטול האיום במכסים אמריקאים על תוצרת חקלאית צרפתית.

מקרון עצמו צייץ אמש: "היתה שיחה מצוינת עם טראמפ על המס הדיגיטלי. נעבוד יחד כדי להגיע לפתרון טוב שימנע מלחמת מכסים", אך לא אישר כי המס החדש - שאמור היה להיות מוטל כבר מהסתיו שעבר - לא ייגבה בפועל. טראמפ הגיב להודעה של מקרון ב"טוויטר" וכתב - "מצוין". לפי הדיווחים, מקרון סירב לדרישת ארה"ב לבטל לחלוטין את החוק.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation.