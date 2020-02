מחקר חדש בארה"ב: עושר קונה אושר. אבל לא כדאי לכם להיות עשירים מדי

הרעיון שכסף לא קונה אושר הופרך על ידי המדע, לפחות עד לנקודה מסוימת. מומחים בארה"ב אמרו לפני עשר שנים שהאושר עולה ככל שיש יותר עושר, אבל זה מגיע לשיא בהכנסה של 75 אלף דולר בשנה ומעלה.

"מתחת לרמה הזו של הכנסה שנתית, תחושת האושר מורגשת פחות, ככל שההכנסה נמוכה יותר. אבל אם ההכנסה גבוהה מ-75 אלף דולר, האדם לא מרגיש יותר מאושר", דיווח השבועון טיים עוד ב-2010 על פי מחקר מאוניברסיטת פרינסטון של הכלכלן אנגוס דיטון והפסיכולוג דניאל כהנמן.

אבל, ניתוח חדש של נורמן ונאמי שפורסם במגזין Town & Country טוען שדרוש סכום גבוה הרבה יותר כדי להגיע ל"שביעות רצון אופטימלית".

ונאמי ניסה לחשב את "סכום הכסף שיאפשר לנו להגשים את החלומות האישיים - להצטרף למועצת המנהלים של אגודת צדקה, לתרום לאמנויות, להימנע מטיסות מנמל ניוארק - אך לא יגרום לנו לתהות אם החברים שלנו אמיתיים ולא ישתלט על חיינו".

לניתוח הזה, ונאמי יצר משפחה לדוגמה: זוג אמיד בעל שני ילדים בגיל העשרה בניו יורק סיטי, עם בתי נופש באיים הקאריביים ובהמפטונס (לונג איילנד), בתי ספר פרטיים לילדים, דירה גדולה על השדרה החמישית ואוסף אמנות יקר. יש לבני הזוג גם עוזרת בית, נהג ושף.

כמה יעלה סגנון החיים הממלא את הנשמה הזה? 100 מיליון דולר, להערכת ונאמי.

הסכום הזה נקבע לפי שני מומחי שוק הון שהוא ראיין לכתבה: וונדי שראסון, מתווכת נדל"ן בבראון האריס סטיבנס שטיפלה בכמה מהנכסים היקרים במנהטן, וריצ'רד קירשנבאום, בעל טור בעיתון ניו יורק אובזרבר ומחבר הספר "Isn't That Rich? Live Among the 1%".

אחרים טוענים שאין למעשה סכום ספציפי שאפשר לציין כגורם לעושר. "המספרים פחות רלוונטיים מאשר האופן שבו הרווחת את ההון שלך ומה אתה עושה איתו", אמר רוברט פרנק, מנחה התוכנית "Secret Lives of the Super Rich" בערוץ CNBC.

רייצ'ל שרמן, פרופסור לסוציולוגיה, מסכימה לכך. מחקר שעשתה מראה שאנשים יכולים להיות "בעלי אותו ההון בדיוק ולהרגיש אחרת לגמרי לגבי האם הוא מספיק למה שהם רוצים ולתחושת הביטחון שהוא מעניק להם".

במידה מסוימת, כך נראה, כסף משכך את החששות הפיננסיים ומאפשר יותר סיפוק בחיים. הרבה כסף אמנם מאפשר את החופש לעשות מה שבא לנו בלי מגבלות הזמן או האחריות - אבל לרבים אחרים האושר נמדד אחרת לגמרי. אחרי הכל, הכסף יכול להפוך רק חלק מההרגשה לטובה.

זה מה שהמיליארדר וורן באפט מרגיש. למרות שהוא שווה 78.4 מיליארד דולר ונחשב כעת לאדם השלישי בעושרו בעולם, הוא אומר שיכול היה לחיות עם הרבה פחות, וועדיין להיות שבע רצון.

"אני כבר מאושר. יכולתי להיות מאושר עם 100 אלף דולר בשנה", אמר באפט בראיון לערוץ הטלוויזיה הציבורית PBS.

ההכנסה החציונית של משק בית בכל ארה"ב עומדת על 59,039 דולר בשנה.

"אני יכול לקנות הכל, למעשה", אמר באפט. "הייתי על יאכטה באורך 400 רגל, וחייתי קצת עם אנשים שמחזיקים עשרה בתים וכל זה. ואני חי באותו הבית שקניתי ב-1958. אילו בית ב-100 מיליון דולר היה גורם לי להיות מאושר הרבה יותר, היית קונה אותו. אבל עבורי, זה הבית הכי מאושר בעולם, מפני שיש לו זיכרונות".