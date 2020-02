סנדרס: "לא אגיע לאיפא"ק, הוועידה נותנת במה לגזענות"

ברני סנדרס, המתמודד המוביל במירוץ על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, הודיע אתמול (א'), כי לא ישתתף בוועידת איפא"ק, השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון.

בציוץ הודיע סנדרס, שלא ישתתף בוועידה מפני שהיא נותנת בימה ל"מנהיגים שמביעים דעות קדומות ומתנגדים לזכויות הבסיסיות של העם הפלסטיני". בכך רמז לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ושרים בממשלתו שמגיעים לוועידות השנתיות של איפא"ק בוושינגטון. ועידות אלה היו, בשנים קודמות, אבן שואבת למתמודדים על הנשיאות משתי המפלגות.

"לעם בישראל יש זכות לחיות בשלום ובביטחון", כתב סנדרס. "כך גם לעם הפלסטיני. כנשיא, אתמוך הן בזכויות הישראלים והן בזכויות הפלסטינים ואעשה כל מה שביכולתי להביא שלום וביטחון לאזור". סנדרס מתח ביקורת על על איפא"ק ונתניהו בעבר ותיאר את ממשלת ישראל בראשותו של נתניהו כ"גזענית".

As president, I will support the rights of both Israelis and Palestinians and do everything possible to bring peace and security to the region. 2/2