מצב חירום בקליפורניה: נוסע שהיה בשיט תענוגות מת מקורונה

מדינת קליפורניה שבארצות הברית הכריזה הלילה (חמישי) על מצב חירום, אחרי מקרה המוות הראשון מנגיף הקורונה בשטחה. בכך, עלה מניין הקורבנות מהווירוס ברחבי ארצות הברית ל-11. הקורבן, בן 71, סבל מבעיות בריאותיות ומת בבית חולים ליד העיר סקרמנטו. הוא היה לפני כן בטיול על ספינת תענוגות, שבה היו אלפי נוסעים.

בתוך כך, בית הנבחרים של ארצות הברית אישר הלילה ברוב גורף חקיקה המקציבה 8.3 מיליארד דולרים למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. ההצעה, שעברה ברוב של 415 תומכים מול שני מתנגדים בלבד, תועבר לאישור הסנאט שיצביע עליה היום וצפוי לאשר אותה ולהעבירה במהירות לחתימה של הנשיא דונלד טראמפ. לפחות 129 בני אדם נדבקו בנגיף בארצות הברית.

בסין, משרד הבריאות אמר כי נרשמו 139 מקרי קורונה חדשים ביממה האחרונה. מדובר בנתון גבוה יותר מזה שנמסר אתמול, אז נרשמו 119 מקרי הידבקות חדשים. העלייה במספר הנדבקים מגיעה לאחר ירידה שנרשמה במשך שלושה ימים רצופים.

עיקר העלייה במספר הנדבקים ממוקדת בווהאן, בירת מחוז חוביי בה התפרץ הנגיף, שם נרשמו 131 נדבקים תוך יממה, להבדיל מ-114 ביממה שקדמה לה. עם זאת, להוציא את ווהאן, מספר הנדבקים היומי בחוביי עומד בשבוע האחרון על מספר חד-ספרתי, וביממה האחרונה מדובר בשלושה נדבקים בלבד. בשאר האזורים בסין נרשמו רק חמישה מקרים חדשים.

בנוסף לכך, דווח על 31 מקרי מוות כתוצאה מהנגיף ביממה האחרונה - כולם במחוז חוביי, ו-23 מתוכם בעיר ווהאן. סך כל הנדבקים בסין הוא כעת 80,409 אלף, ומספר המקרי המוות הוא 3,012 - 2,902 מתוכם בווהאן.

ביפן הופיע הווירוס לראשונה במחוז שיגה, כשגבר כבן 60 אובחן כסובל מקוביד-19. בסך הכל, 36 מקרים חדשים אובחנו אתמול - המספר הגדול ביותר עד כה של נדבקים ביממה אחת ביפן - כשמספר הנדבקים כמדינה כבר חצה את קו האלף. 12 בני אדם מתו ביפן עד כה כתוצאה מהנגיף.

ברקע הדברים, הוועד האולימפי הבינלאומי אשרר את מחויבויותיו לפתוח את אירועי אולימפיאדת טוקיו בחודש יולי הקרוב כסדרם. נשיא הוועד תומס באך אמר כי מילים כגון "ביטול" או "דחייה" לא הוזכרו לאורך פגישה בת יומיים של ראשי הוועד שעסקה בהכנות לקראת האולימפיאדה. לדבריו, הוא בטוח שהתחרויות יתקיימו כרגיל לאחר שהוועד האולימפי, כמו גם מארגני המשחקים, קיבלו מידע ממומחים, לרבות אנשי ארגון הבריאות העולמי.

לצד יפן וסין, בקוריאה הדרומית אובחנו 438 מקרים חדשים, מה שהעלה את מספר הנדבקים בנגיף במדינה ל-5,766. על פי המרכז הקוריאני לבקרת מגפות ומניעתן נרשמו גם שלושה מקרי מוות ביממה האחרונה, ו-35 בסך הכל מאז פרוץ המגפה.

היקף ההידבקויות מנגיף הקורונה באיראן עדיין לוטה בערפל וכך גם הסיבות שהובילו להתפרצות חסרת התקדים במדינה. יחד עם זאת, הבוקר התפרסם תרשים הממחיש כיצד הופץ הנגיף ברפובליקה השיעית. נכון להבוקר, באיראן נרשמו כ-2,922 מקרי הידבקות מתועדים, וכ-92 קורבנות בנפש.

Not a motorway network, but how Coronavirus has spread across Iran from Qom, according to Ministry of Health. The city has not been closed off, and ministry officials have complained too many Iranians still taking to the roads. https://t.co/pd3gUkhtv6