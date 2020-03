האינטרנט הפך איטי בעידן הקורונה? האיחוד האירופי קורא לנטפליקס להוריד את איכות השידור

האינטרנט בבית שלכם הפך איטי בימים האחרונים? באירופה מצאו את האשם - HD. האיחוד האירופי פנה באופן רשמי לנטפליקס ולפלטפורמות סטרימינג אחרות בבקשה להוריד את האיכות של הווידאו שלהן, כדי למנוע את קריסת רשתות האינטרנט תחת עומס השימוש חסר התקדים בהן בשבועות האחרונים בגלל מגפת הקורונה.

מאות מיליוני אנשים ברחבי אירופה שנמצאים בביתם בשל המגפה עקב סגרים, פיטורים וסגירת מוסדות חינוך מבלים חלק ניכר מזמנם בגלישה באינטרנט ובצפייה בתכני וידאו "כבדים". בעקבות זאת, פקידי האיחוד האירופי מודאגים מהעומס העצום על רוחב הפס באינטרנט.

הנציב האירופי תיירי ברטון, האחראי על "השוק הפנימי של האיחוד האירופי" המכסה יותר מ -450 מיליון איש, צייץ בטוויטר כי הוא בדיוק קיים שיחת טלפון עם מנכ"ל נטפליקס. ברטון קרא לחברות ולאנשים לשנמך את איכות הצפייה לאיכות סטנדרטית במקום HD כדי להבטיח גישה לאינטרנט לכולם.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.