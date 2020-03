מתחתונים למסכות: כך מתגייסות שורה של חברות מסחריות למאבק בקורונה

"רוזי המְסַמְרֶרֶת" (Rosie the Riveter) הפכה עם השנים לאייקון שסימל את התגייסותן ההמונית של נשים לכוח העבודה בארצות הברית במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי להחליף את הגברים שגויסו למלחמה. ב־2020, האייקון שמנציח חיול פלחים (עדיין קטנים) באוכלוסיה האזרחית הגלובלית למאבק נגד מגיפת הקורונה עשויה להיות קורינה בקן, מעצבת התלבושות באופרה של מיניסוטה, בעיר מיניאפוליס, שמקדישה עתה את ימיה לתפירת מסכות רפואיות. בקן עושה זאת במאמץ נגד הזמן כדי למלא את המחסור הגדול בביגוד מגן רפואי שכולל מסכות באיכות גבוהה, גלימות ניתוח, כפפות לטקס ועוד.

בול של "רוזי המְסַמְרֶרֶת" שהפכה עם השנים לאייקון שסימל את התגייסות הנשים לכוח העבודה במלחמת העולם ה־2. / צילום: JOAN SEIDEL, Associated Press

ג'ון וג'סטין בורדון, הבעלים של מבשלת השיכר המשפחתית Sandstone Distillery בעיירה טנינו, כ־95 קילומטר מדרום לסיאטל במדינת וושינגטון, עשויים לשמש אייקון נוסף של המאמץ האזרחי להדברת נגיף הקורונה. השניים הסבו את המזקקה הקטנה שלהם (אתר תיירות פופולרי מאוד) מייצור וודקה ומשקאות וויסקי, לייצור נוזל האלכוג'ל הנחשק - נוזל לחיטוי ידיים שפשוט נעלם כליל מהמדפים של בתי־המרקחת והמרכולים בארה"ב (יחד עם נייר הטואלט כמובן). אלו "ימי מלחמה" וממשפחת בורדון לא עושה את החישובים הכלכליים הרגילים. היא מחלקת את בקבוקי האלכוג'ל חינם לתושבים מקומיים ומוכרת אותם במחיר עלות הייצור לבתי־חולים.

קורינה בקן וג'ון וג'סטין בורדון רחוקים מלהיות יוצאי דופן. מבחינה מסוימת, זו שעתה היפה של ארה"ב. למרות המסרים הבלתי־עקביים שיוצאים מהבית הלבן, שנוטה - נכון לעכשיו - להמעיט בחומרת המגפה וקורא "לפתוח מחדש את אמריקה" כבר בחג הפסחא, בעוד פחות משלושה שבועות, חלק גדול מאוד מהציבור האמריקאי מבין שמדובר במלחמה לחיים ולמוות. ישנן הערכות שמדברות על מוות פוטנציאלי של רבבות, אם לא מאות אלפי אזרחים בכל 50 המדינות של ארצות הברית.

להתנדב, לעזור, לשאת בעול

אפילו הסנאט אישר הבוקר (שעון ישראל) פה אחד חבילת סיוע כלכלי בשווי שני טריליון דולר - חבילת תמריצים ותמיכה ישירה באזרחים הגדולה ביותר בתולדות ארה"ב. זאת אחרי חמישה ימי דיונים בלבד - גם זה אירוע חסר תקדים. אפשר להריח את תחושת הפחד באמריקה אפילו מתצלומי השדרה השביעית בואכה כיכר טיימס המפורסמת שהתרוקנה מאדם. האמריקאים רוצים להתנדב, לעזור, לשאת בעול.

בשלב זה לפחות, החברות העסקיות הן אלה שמובילות את המאמץ ההתנדבותי. מבחינתן, זו הזדמנות נדירה לקצור יחסי ציבור טובים וגם לסייע למאמץ הגלובלי להדברת הנגיף שלופת מיליארדי אנשים בצבת של אימה. מיזמי ההתנדבות העסקיים אולי אינם אלטרואיסטיים, אבל תרומתם ממשית וניכרת. היא מסייעת לתקן את נזקי אפס־המעש של ממשל טראמפ בחודשיים שחלפו.

הרי בפברואר הכריז הנשיא, שבתוך "כמה ימים" מספר חולי קוביד 19 - המחלה שמחולל נגיף הקורונה - "יילך ויצטמצם עד קרוב לאפס". טראמפ חסם אמנם כניסת נוסעים מסין, אך מעבר לכך לא עשה כמעט דבר. גם זאת, למרות זעקות השבר של אנדרו קואומו, מושל מדינת ניו־יורק, ומושלי מדינות אחרים שהתריעו, וחוזרים ומתריעים, על מחסור במכשיאי הנשמה, במיטות במחלקות לטיפול נמרץ, כמו גם בציוד בסיסי כמו מסכות פנים וביגוד רפואי.

חברות ההלבשה מתגייסות לייצר מסכות

"היינס", מותג ההלבשה התחתונה הידוע ביותר בארה"ב, החליטה להקל עת מצוקת המחסור במסכות. דובר של היינס הודיע שהחברה מצפה לייצר 1.5 מיליון מסכות בשבוע בכמה ממפעליה מחוץ לארה"ב. היא משתפת פעולה עם יצרנים אחרים של הלבשה תחתונה, לרבות Fruit of the Loom ועם יצרנית האריגים הגדולה Parkdale Mills of America. יחד הן מצפות לייצר חמישה עד שישה מיליון מסכות בשבוע.

הן לא לבד. גם "גאפ", בעלת המותגים Athleta, Banana Republic ו־Old Navy; אינדייטקס, החברה האם של בית האופנה הספרדי Zara; בתי האופנה Balenciaga ו־Saint Laurent, ואיל האופנה כריסטיאן סיריאנו וצוות התופרות שלו קפצו אף הם על עגלת ייצור המסכות וגלימות המנתחים.

רשת מותגי המותרות הצרפתית LVMH הודיעה שתפעיל את מותגיה המפורסמים ביותר - כריסטיאן דיור וג'יוואנשי - לייצור נוזלים לחיטוי ידיים שיינתנו חינם לבתי־חולים בצרפת. כך תעשה גם L’Oreal.

גם חברת פורד הוותיקה התגייסה לאחר שקואומו הכריז השבוע שבתי־חולים בניו־יורק זקוקים ל־30 אלף מנשמים. ביום שלישי הודיע מנכ"ל פורד, ג'ים האקט, כי החברה תחבור לג'נרל מוטורס במיזם לייצור המכשירים האלה.

הבעיה: שינוי קווי היצור יביא לכך שמכשירי ההנשמה הראשונים מתוצרת שתי החברות לא יגיעו לבתי־חולים לפני תחילת יוני. מייסד טסלה אילון מאסק, שהביע בעצמו זלזול בקורונה בפומבי, שינה במעט את גישתו ורכש 1,255 מכשירי הנשמה מסין ותרם אותם לבתי־חולים בלוס־אנג'לס. הוא הודיע גם שטסלה תתחיל לייצר מנשמים "אם יש מחסור".

גם מעבר ליבשת מנסים לרתום את החברות המסחריות. ממשלת בריטניה פנתה לכ־60 חברות תעשייתיות, ובהן איירבוס, יגואר, פורד והונדה בבקשה לייצר מנשמים "בסיסיים, פונקציונליים". דובר ממשלתי אמר, כי בתי־חולים במדינה זקוקים ל־20 אלף מנשמים "במהרה". נראה שרבות מהחברות יצטרפו למאמץ.